Hem ters hem 755 dolar! Sosyal medyada çok konuşuldu... Dev şirket alay konusu oldu

"Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor."