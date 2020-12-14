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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:55 | 

Hem ters hem 755 dolar! Sosyal medyada çok konuşuldu... Dev şirket alay konusu oldu

İtalyan moda devi Gucci'nin yeni tasarladığı gözlük alay konusu oldu. 755 dolarlık gözlük sosyal medyada çok konuşuldu...

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Lüks İtalyan markası Gucci ters tasarım gözlüğünü internet sitesinden satışa koydu. Gözlüğe 1950 ve 60'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım ifadesinde bulundu.

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Independent'ın haberine göre ters gözlük sosyal medyada da ters etki sağladı ve alay konusu oldu. Sosyal medyanın gündemine düşen gözlükle ilgili şu ifadelere yer verildi:

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"Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor."

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Rakip firmalardan Britanyalı gözlük firması Specsavers da tartışmaya müdahil oldu ve "Selam @gucci, konuşmamız lazım" mesajıyla paylaşımda bulundu.

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Daha sonra şirket, güneş gözlüğünün düzgün gözüktüğü Photoshop'lanmış başka bir fotoğrafı düzeltildi şeklinde paylaştı.

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Ancak, alışveriş yapanlar tasarımla ilgili kafa karışıklığını paylaştı ve bir kişi bunun kendilerini "rahatsız" hissettirdiğini söyledi. Gözlüklerin bir fotoğrafını Twitter'da paylaşan biri sordu: "Gucci, bunu neden yapıyoruz?" dedi.

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Bu arada, diğer sosyal medya kullanıcıları stili, 1980'lerin bilardo efsanesi Dennis Taylor'ın giydiği gözlüklerle karşılaştırdı.

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Yeni gözlük, bu hafta alışveriş tutkunlarını şaşırtan ilk moda ürünü değildi. Sosyal medya kullanıcıları, İngiliz Kraliyet Postası'nın geri dönüştürülmüş çuvallarından yapılmış ceketleri 445 sterline satan lüks mağaza zinciri Selfridges'la dalga geçmişti.

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Pek çok moda takipçisi ve posta çalışanı, koleksiyon ve yüksek fiyatlarla ilgili Twitter üzerinden espri yaptı.

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Bir kişi "Cidden mi? Bunu kim giyer?" derken, başkası da "Artık her şeyi görmüş oldum, yuh" diye ekledi.

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