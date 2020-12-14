Hem ters hem 755 dolar! Sosyal medyada çok konuşuldu... Dev şirket alay konusu oldu
İtalyan moda devi Gucci'nin yeni tasarladığı gözlük alay konusu oldu. 755 dolarlık gözlük sosyal medyada çok konuşuldu...
Lüks İtalyan markası Gucci ters tasarım gözlüğünü internet sitesinden satışa koydu. Gözlüğe 1950 ve 60'ların kedi gözü çerçevelerine sıradışı yaklaşım ifadesinde bulundu.
"Bu güneş gözlükleri 'baş aşağı' bir etki oluşturarak ters çevrilmiş şekilde tasarlandı. Çerçeve ve sapların üretiminde siyah ve beyaz asetatlı çok sayıda katman kullanıldı. Emaye baskı çiçek detayları ve ufak bir 'Gucci' logosu, tasarımı daha da zenginleştiriyor."
Daha sonra şirket, güneş gözlüğünün düzgün gözüktüğü Photoshop'lanmış başka bir fotoğrafı düzeltildi şeklinde paylaştı.
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