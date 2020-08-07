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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 09:14,

Hem tatil hem iş

Eski dizi oyuncusu yeni plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, Fransa'nın St. Tropez kentinde hem tatil yapıyor hem de çalışmalarını sürdürüyor.

Splash News

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1KISITLAMALAR KALKINCA TATİLE GİTTİ
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KISITLAMALAR KALKINCA TATİLE GİTTİ

Made in Chelsea adlı TV yapımıyla tanınan Kimberley Garner, bir süredir koronavirüs tedbirleri nedeniyle Londra'daki evinden nadiren çıkıyordu.

2HEM TATİM HEM İŞ
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HEM TATİM HEM İŞ

29 yaşındaki Garner, seyahat kısıtlamaları kaldırılınca da St. Tropez'ye gitti. Orada hem tatil yapıyor hem de kendi tasarladığı bikini ve mayolar için modellik.

3PLAJDA MUTLU BİR GENÇ KADIN
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PLAJDA MUTLU BİR GENÇ KADIN

Garner, önceki gün de Pampelonne plajında bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi.

4BİKİNİ KENDİ TASARIMI
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BİKİNİ KENDİ TASARIMI

Yine kendi tasarımı olan sarı bir bikini giyen Garner, bir yandan elindeki içeceği yudumlayıp serinlerken bir yandan da yanındaki bir dosyadan işleriyle ilgili bazı belgeleri takip etti. 

5SERİNLEMEK İÇİN
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SERİNLEMEK İÇİN

Kimberley Garner daha sonra kısa bir yürüyüş yaptı ve ardından serinlemek için duş aldı. Garner, bu sırada yüzünden gülümsemesini de hiç eksik etmedi.

6HEM OYUNCU HEM TASARIMCI
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HEM OYUNCU HEM TASARIMCI

Made in Chelsea adlı diziyle tanınan Kimberley Garner; daha sonra tasarımcılığa yöneldi. Genç yıldız, tasarladığı bikini ve mayoların tanıtımını da kendisi üstleniyor. 

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