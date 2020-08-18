Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem

BASINÇLI HAVA İLE TEMİZLEMEYİN



Hava filtreleri tek kullanımlık olarak üretilir. Üzerindeki mikron boyutundaki delikler tıkandığı için görevini yerine getiremez. Hava filtreniz kirlenmişse basınçlı hava ile temizleme yöntemine gitmeyin. Eğer çok kirlenmiş ve yenisini almaya imkanınız olmayan bir yerdeyseniz ters tarafından hava tutun.