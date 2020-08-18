Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem

İnsanlarda olduğu gibi arabalarda da oksijen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Motorun çalışması için hava girişi olmazsa olmazlar arasında yer alır.
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Ne kadar fazla hava girişi olursa performans o kadar yüksek olur. Fazla hava girişini ise motorlarda akışmetre ayarlar.
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Günümüzde atmosferik motorlar yerine daha fazla performans için turbo beslemeli motorlar tercih ediliyor. Turbonun görevini kısaca anlatmak istersek motora basınçlı hava sağlar.
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Ancak otomobillerin akciğeri olan hava filtresinin bakımı da oldukça önemlidir.
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Gözle görülmeyecek kadar mikronlar aracılığıyla motora hava ileten filtre, tozlu yollarda çok çabuk tıkanır.
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Tıkanan hava filtresi nedeniyle motor yeteri kadar havayı çekemez ve fakir karışım gerçekleşir, otomobilin performansı düşer.
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Bu nedenle yaşadığınız yere göre hava filtresini periyodik bakım süreci öncesinde değiştirmenizde yarar var.
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Hemen her arabada hava filtresini değiştirmek oldukça kolay ve ucuzdur.
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Arabanıza göre hava filtresini aldıktan sonra kaputun altında hava filtresinin olduğu hazneyi göreceksiniz.
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Haznenin etrafında kancalar ya da vidalar vardır. Bunları söktükten sonra hava filtresine ulaşabilirsiniz.
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Eski hava filtresini attıktan sonra yeni hava filtresini takmadan önce haznenin içindeki tozları temizlemenizde yarar var.
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HAVA FİLTRESİ DEĞİŞTİRMENİN FAYDASI NEDİR?
Arabaların temiz hava çekmesi için hava filtresinin değişmesi gerekiyor.
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Hava filtresini değiştirmek motorun ömrünü uzatır, kirlenmiş filtre nedeniyle yanma odasına yabancı partiküller gitmez ve arabanın yakıtı yüzde 7’ye kadar azalır.
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Oldukça kolay bir işlem için herhangi bir yedek parçacıdan hava filtrenizi temin edebilir ve kendiniz değişimini hemen yapabilirsiniz.
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BASINÇLI HAVA İLE TEMİZLEMEYİN
Hava filtreleri tek kullanımlık olarak üretilir. Üzerindeki mikron boyutundaki delikler tıkandığı için görevini yerine getiremez. Hava filtreniz kirlenmişse basınçlı hava ile temizleme yöntemine gitmeyin. Eğer çok kirlenmiş ve yenisini almaya imkanınız olmayan bir yerdeyseniz ters tarafından hava tutun.