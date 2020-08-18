MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem
GeriEkonomi Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 15:10,

Hem performansı artırın hem de yakıtınızı yüzde 7 düşürün! İşte o yöntem

İçten yanmalı motora sahip tüm araçlarda bulunan hava filtresini değiştirerek yakıt tasarrufu yapabilir ve motorunuzu yabancı partiküllerden koruyabilirsiniz...

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

İnsanlarda olduğu gibi arabalarda da oksijen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Motorun çalışması için hava girişi olmazsa olmazlar arasında yer alır.

2
Abone Olgoogle-news

Ne kadar fazla hava girişi olursa performans o kadar yüksek olur. Fazla hava girişini ise motorlarda akışmetre ayarlar.

3
Abone Olgoogle-news

Günümüzde atmosferik motorlar yerine daha fazla performans için turbo beslemeli motorlar tercih ediliyor. Turbonun görevini kısaca anlatmak istersek motora basınçlı hava sağlar.

4
Abone Olgoogle-news

Ancak otomobillerin akciğeri olan hava filtresinin bakımı da oldukça önemlidir.

5
Abone Olgoogle-news

Gözle görülmeyecek kadar mikronlar aracılığıyla motora hava ileten filtre, tozlu yollarda çok çabuk tıkanır.

6
Abone Olgoogle-news

Tıkanan hava filtresi nedeniyle motor yeteri kadar havayı çekemez ve fakir karışım gerçekleşir, otomobilin performansı düşer.

7
Abone Olgoogle-news

Bu nedenle yaşadığınız yere göre hava filtresini periyodik bakım süreci öncesinde değiştirmenizde yarar var.

8
Abone Olgoogle-news

Hemen her arabada hava filtresini değiştirmek oldukça kolay ve ucuzdur.

9
Abone Olgoogle-news

Arabanıza göre hava filtresini aldıktan sonra kaputun altında hava filtresinin olduğu hazneyi göreceksiniz.

10
Abone Olgoogle-news

Haznenin etrafında kancalar ya da vidalar vardır. Bunları söktükten sonra hava filtresine ulaşabilirsiniz.

11
Abone Olgoogle-news

Eski hava filtresini attıktan sonra yeni hava filtresini takmadan önce haznenin içindeki tozları temizlemenizde yarar var.

12
Abone Olgoogle-news

HAVA FİLTRESİ DEĞİŞTİRMENİN FAYDASI NEDİR?

Arabaların temiz hava çekmesi için hava filtresinin değişmesi gerekiyor.

13
Abone Olgoogle-news

Hava filtresini değiştirmek motorun ömrünü uzatır, kirlenmiş filtre nedeniyle yanma odasına yabancı partiküller gitmez ve arabanın yakıtı yüzde 7’ye kadar azalır.

14
Abone Olgoogle-news

Oldukça kolay bir işlem için herhangi bir yedek parçacıdan hava filtrenizi temin edebilir ve kendiniz değişimini hemen yapabilirsiniz.

15
Abone Olgoogle-news

BASINÇLI HAVA İLE TEMİZLEMEYİN

Hava filtreleri tek kullanımlık olarak üretilir. Üzerindeki mikron boyutundaki delikler tıkandığı için görevini yerine getiremez. Hava filtreniz kirlenmişse basınçlı hava ile temizleme yöntemine gitmeyin. Eğer çok kirlenmiş ve yenisini almaya imkanınız olmayan bir yerdeyseniz ters tarafından hava tutun.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi