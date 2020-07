Hem lokum kıvamında hem de sağlıklı et pişirmenin 6 püf noktası

Günlük et tüketimi ne kadar olmalı? Öncelikle her şeyin bir sınırı olduğu unutulmamalıdır. Kurban bayramı olduğu için et sınırsız bir şekilde tüketilmemelidir. Kadınların günlük et tüketimi 100-120 gram, erkeklerin de 150-180 gram civarında olmalıdır. Et tüketirken mutlaka yanında tam tahıllı ekmek ya da bulgur, karabuğday, kepekli pirinç gibi tahıllardan yapılmış pilav ve taze sebzelere de yer verilmelidir.