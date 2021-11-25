Hellbound dizisinin konusu nedir? 'Hellbound', ilk gününde 'Squid Game'i geçti

'Squid Game'den sonra birçok kişinin yeni trend dizisi haline gelen 'Hellbound' izlenme oranıyla ses getirdi. İlk sezonu 6 bölüm süren dizisinin kadrosunda ise Yoo Ah-In, Park Jung-Min, Kim Hyun-Joo ve Won Jin-A gibi isimler yer alıyor.