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Televizyon
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 17:44 | 

Hellbound dizisinin konusu nedir? 'Hellbound', ilk gününde 'Squid Game'i geçti

Güney Kore yapımı dizisi "Hellbound", ilk gününde 80’den fazla ülkede en çok izlenen Netflix televizyon serisi oldu. Hellbound izlenme oranıyla son zamanların en çok ses getiren dizilerinden gününde 'Squid Game'i de geçti. Yönetmenliğini Yeon Sang-ho'nun üstlendiği "Hellbound’un konusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. İşte Hellbound dizisinin konusuna dair detaylar…

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'Squid Game'den sonra birçok kişinin yeni trend dizisi haline gelen 'Hellbound' izlenme oranıyla ses getirdi. İlk sezonu 6 bölüm süren dizisinin kadrosunda ise Yoo Ah-In, Park Jung-Min, Kim Hyun-Joo ve Won Jin-A gibi isimler yer alıyor.
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Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisi, Netflix’in rekor kıran yapımı olmuş, 94 ülkede 142 milyon kişinin izlenmişti.
3Hellbound Konusu

Hellbound Konusu

Korku-gerilim türündeki Hellbound, fantastik öğeleri de barındırıyor. Netflix’in resmi sayfasında dizinin konusu “Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkûm ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar.” sözleriyle özetleniyor.
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