Helikopterden çocuk parkına

Rodriguez bir tanesini kendisinin dünyaya getirdiği, diğer üçü Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu bu dört çocuğa da öz anneleri gibi bakıyor. Sık sık da hem çocuklarla hem de Ronaldo ile günlük yaşamından kesitler sunan "ev hali" pozlarını sosyal medyada paylaşıyor. Genç kadının bu paylaşımları da takipçileri tarafından spot ışıklarının altında çekilen pozlarından çok daha fazla ilgi görüyor. İşte, benzerine belki de TV dizilerinde ya da romanlarda rastlanacak bir tanışma öyküsü eşliğinde, bir aşk ile hayatı değişen, ama mütevazılığını elden bırakmayan genç kadının öyküsü...