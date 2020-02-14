Helikopterden çocuk parkına

Son dönemde dünyanın en çok merak edilen ünlülerinden biri kim biliyor musunuz? Aslında olabildiğince, elinden geldiğince sakin ve kendi halinde bir hayat sürmeye çalıştığı, dışarıya da mütevazı bir görüntü verdiği halde attığı her adımı takip edilen Georgina Rodriguez.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Yani ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi. Ya da bir başka deyişle geçmişin hızlı çapkınını, çocuk sahibi olup yerleşik hayata geçmeye ikna eden genç kadın.
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Geçen hafta Ronaldo ile birlikte konuk olduğu Sanremo Müzik Festivali'nde sahneye çıkıp sürpriz bir gösteri sunan 26 yaşındaki Rodriguez'in, o gösteri öncesi çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Bu yıl 70'inci kez düzenlenen festivalin yapıldığı Sanremo'ya helikopterle gitti Rodriguez ve Ronaldo.Beyaz bir takım ve içine giydiği siyah bluzuyla sade bir şıklık sergiledi Georgina Rodriguez. O gece de üç farklı kostümle sahneye çıktı.
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İkisinde sunuculuk yaptı, birinde de yıllar önce aldığı dans eğitiminden de faydalanarak beğeniyle izlenen bir gösteri sundu.İlk gençlik yıllarında dil öğrenmek için gittiği İngiltere'de çocuk bakıcılığı yapan, Ronaldo ile tanıştığında da lüks bir giyim mağazasında satış görevlisi olarak çalışan Rodriguez, bugün birçok ünlüyü bile kıskandıran bir hayat yaşıyor. Sevgilisi Cristiano Ronaldo ile dört çocuklu bir hayat sürdüren Rodriguez, bütün o gösterişli açılışların, ödül törenlerinin ardından hemen evine koşup bütün zamanını çocuklarına ayırıyor.
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Rodriguez bir tanesini kendisinin dünyaya getirdiği, diğer üçü Ronaldo'nun taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu bu dört çocuğa da öz anneleri gibi bakıyor. Sık sık da hem çocuklarla hem de Ronaldo ile günlük yaşamından kesitler sunan "ev hali" pozlarını sosyal medyada paylaşıyor. Genç kadının bu paylaşımları da takipçileri tarafından spot ışıklarının altında çekilen pozlarından çok daha fazla ilgi görüyor. İşte, benzerine belki de TV dizilerinde ya da romanlarda rastlanacak bir tanışma öyküsü eşliğinde, bir aşk ile hayatı değişen, ama mütevazılığını elden bırakmayan genç kadının öyküsü...
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Bir yandan model olmaya çalışıp bir yandan da lüks bir markanın mağazasında satış elemanlığı yaparken, aşık olduğu ve kendisine aşık ettiği genç adam sayesinde hayatı değişen genç kadın şimdi belki de geçmişte hayal bile etmediği bir hayat yaşıyor.
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Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda modeldi. Ama Ronaldo ile tanıştıktan sonra hayatı çok değişti. Rodriguez, gösteri dünyasının en ünlüleri arasındaki yerini çoktan aldı bile.
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Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu annesi olan Georgina Rodriguez, artık bazen yalnız başına bazen de nişanlısıyla birlikte önemli spor ve sanat etkinliklerinin kırmızı halısında boy gösteriyor. Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, ayrıca futbolcunun farklı annelerden dünyaya gelen çocuklarına da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin çalıştığı mağazada karşılaştı. 2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.
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Rodriguez, bir dergiye verdiği röportajda kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını anlattı. Georgina Rodriguez sözlerini şöyle sürdürdü: " Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuştu.
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İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen orada bir süre garson olarak çalıştıktan sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine giden Rodriguez o dönemde çocuk bakıcılığı yaptı. Satış görevlisi olarak yaptığı son iş ise onun hayatının değişmesine yol açtı. Genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği dört çocukla birlikte.
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Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en güzel kadınlarından biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrıldığında herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.Uslanmaz Ronaldo, bazen sevgililerini aldatmaktan bile çekinmeden güzel kadınlarla seri halde flört ediyordu çünkü.
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Ama günün birinde ona artık yerleşik ve düzenli bir hayat sürmeyi düşündüren İspanyol güzeliyle tanıştı: Dansçı ve model Georgina Rodriguez.O güne kadar taşıyıcı anne aracılığıyla bir erkek çocuk sahibi olan Ronaldo, Rodriguez ile birlikteyken üç çocuk sahibi daha oldu.