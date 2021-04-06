Bana evlenme teklif edecek sandım ama başka bir teklif çıktı

'EVLENME TEKLİF ETMEDİ AMA DAHA İYİSİNİ YAPTI' Uzun süre birlikte olan yönetmen Tim Burton ile oyuncu Helena Bonham Carter aşkı biteli 7 yıl oldu ama anıları hala taze. 54 yaşındaki Bonham Carter, Harper's Bazaar dergisinin mayıs sayısı için, ilginç bir makale kaleme aldı. Helena Bonham Carter, bu makalede, Tim Burton'ın kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı anları anlattı. Beklediği gibi bir teklif almadığını da ekleyen Bonham Carter "Ama bu evlenme teklifinden daha iyiydi" diye belirtti.