Bana evlenme teklif edecek sandım ama başka bir teklif çıktı
Ünlü oyuncu eski sevgilisinin kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı anı anlattı: Ama altından başka bir teklif çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Onlar, bir zamanlar sinema dünyasının en sevilen çiftlerinden biriydi. Biri usta bir yönetmen diğeri de iyi bir oyuncu. Uzun süre birlikte oldular hatta iki çocukları dünyaya geldi. Aşkları sürse de sıra dışı bir yaşam tarzı benimsediler. Birbirine bitişik fakat ayrı evlerde yaşadılar. Sonra da 2014 yılında yollarını ayırdılar. Ünlü oyuncu aradan yıllar geçtikten sonra ünlü bir yönetmen olan eski sevgilisinin kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı o anları kaleme aldı.
2
'EVLENME TEKLİF ETMEDİ AMA DAHA İYİSİNİ YAPTI'
Uzun süre birlikte olan yönetmen Tim Burton ile oyuncu Helena Bonham Carter aşkı biteli 7 yıl oldu ama anıları hala taze. 54 yaşındaki Bonham Carter, Harper's Bazaar dergisinin mayıs sayısı için, ilginç bir makale kaleme aldı. Helena Bonham Carter, bu makalede, Tim Burton'ın kendisine evlenme teklif edeceğini sandığı anları anlattı. Beklediği gibi bir teklif almadığını da ekleyen Bonham Carter "Ama bu evlenme teklifinden daha iyiydi" diye belirtti.
3
FİLM ÖNCESİ
Helena Bonham Carter'ın anlattığına göre bütün bu olup bitenler, Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Helena Bonham Carter'ın da önemli rollerini Johnny Depp ve Mia Wasikowska ile birlikte paylaştığı Alice In Wonderland (Alice Harikalar Diyarında) filminin çekimleri öncesinde yaşandı.
4
OFİSİNE TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Helena Bonham Carter'ın anlattığına göre Tim Burton bir gün ona "Sana sormak istediğim çok önemli bir şey var" diyerek bir toplantıya çağırdı.
5
EVLİLİK DEĞİL ROL TEKLİF ETTİ
Bu durum Helena Bonham Carter'ı şaşırttı anlattığına göre. İki çocukları olduğu, birlikte yaşadıkları halde neden bir soru sormak için ofisine çağırdığını merak etti ünlü oyuncu. Toplantıya gittiğinde de Tim Burton ona çekeceği Alice In Wonderland filmindeki Red Queen karakterini oynamak isteyip istemediğini sordu.
6
'AMA EVLİLİK TEKLİFİNDEN DAHA İYİYDİ'
Bu durum Tim Burton'dan evlenme teklifi bekleyen Helena Bonham Carter'ı şaşırttı. Ama ünlü oyuncu makalesinde "Bu teklifi almak evlenme teklifi almaktan daha iyiydi" diye yazdı makalesinde.
7
ROMANIN HAYRANI
Helena Bonham Carter, Tim Burton'ın yönettiği 2010 tarihli filmde bu karakteri canlandırdı. Ardından altı yıl sonra çekilen devam filminde de yine aynı karakter için kamera karşısına geçti. Helena Bonham Carter, bir Alice Harikalar Diyarında hayranı olduğunu da ekledi.
8
İKİ ÇOCUKLARI OLDU
Tim Burton ile Helena Bonham Carter uzun süren birliktelikleri sırasında şu anda 17 yaşında olan Billy Raymond adında bir erkek ve 13 yaşında Nelly adında bir kız çocuk sahibi oldu. Lewis Carroll'ın kaleme aldığı Alice Harikalar Diyarında ilk kez 1865 yılında yayınlandı. Hala hem büyükler hem küçükler tarafından okunan bu eser defalarca da sinemaya uyarlandı ya da müzikal olarak sahnelendi.