Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 10:29,
Hekimoğlu 10. bölüm izle! Hekimoğlu 11. bölüm fragmanı şoka uğrattı!
Hekimoğlu son bölüm ile ekran başındaki izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Vahap Ergün, Ateş Hekimoğlu'nun önlük giymemesine takmış ve suyunun ısındığını ifade etmiştir. Hekimoğlu 11. bölüm fragmanı, Ateş ile İpek arasındaki kuvvetli bağı bir kez daha ortaya çıkarıyor. İşte, Hekimoğlu son bölüm tek parça izleme şansı ve detaylı bilgiler
Hekimoğlu son bölüm yine seyircileri hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlara tanık etti. Vahap'ın diziye katılmasıyla birlikte hastanede rahat hareketlerine sınırlama getirilmeye çalışılan Ateş Hekimoğlu, bu nedenle baskılara karşı çıkmaya çalışmaktadır. İşte, Hekimoğlu son bölüm tek parça izleme şansı ve Hekimoğlu 11. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler...
Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yüklü bir bağış yapan tanınmış iş adamı Vahap Ergün, yeni yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlar. Gelir gelmez önlük giymeyen tek doktor olarak Hekimoğlu dikkatini çeker. Hekimoğlu ise, Vahap’ın görünen iyi niyetinin altında başka amaçları olduğundan şüphelenmektedir.
Öte yandan, genç ve başarılı bir CEO olan Sevgi hastaneye yatırılır ve dosyayı Tıbbi Tanı Departmanı devralır. Genç kadının durumu hızla kötüye gider ve kalp nakline ihtiyaç duyar. Hekimoğlu kadını iyileştirmek uğruna büyük bir riski göze alacaktır. Öte yandan tedavi sürecinde Emre’nin yaptığı büyük bir hata Hekimoğlu’nu çok sinirlendirir ve ikisi arasındaki ipleri kopma noktasına getirir.
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Hekimoğlu, Emre’yi kovacak mıdır? Vahap ve Hekimoğlu arasındaki soğuk savaş nereye gidecektir? Hekimoğlu’nun kalp nakli bekleyen hastası için söylediği yalan mesleğine mal olacak mıdır?
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