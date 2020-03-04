Hekimoğlu 10. bölüm izle! Hekimoğlu 11. bölüm fragmanı şoka uğrattı!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI Hekimoğlu yeni bölüm fragmanında Ateş, İpek'in yaptığı fedakarlıkların karşılığında ona bir sürpriz yapıyor. Ateş, hastanede yaşanan önlük krizinden sonra bu durumun daha fazla İpek'i üzmesine izin vermek istemiyor ve beyaz önlüğüyle herkesi şaşırtıyor. Ateş'in bu jesti İpek'i çok mutlu ediyor. Öte yandan Ateş'in ekibinden birinin, Ateş'i Vahap'a ispiyonladığı iddia ediliyor. Peki ekipteki bu köstebek kim?