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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA
Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 10:54 | 

Güvertede aşka geldiler: Yine bizi çekiyorlar!

Gösteri dünyasının mutlu çifti, kalabalık aileleriyle çıktıkları yat turunda romantik anlar yaşadı. Çifti adım adım takip eden paparazziler de onların bu anlarını kaçırmadı.

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1KALABALIK AİLE TATİLDE

KALABALIK AİLE TATİLDE

Moda dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Alman top model Heidi Klum, eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

2ADIM ADIM TAKİPTELER

ADIM ADIM TAKİPTELER

48 yaşındaki Klum ile 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti. Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.

3GÜVERTEDE AŞKA GELDİLER

GÜVERTEDE AŞKA GELDİLER

Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte Heidi Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.

4GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK ETİ

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ FARK ETİ

Klum'un eski eşlerinden dünyaya gelen çocukları tatilin keyfini çıkarırken ünlü model ve kocası Kaulitz de romantik anlar yaşadı.

5BİR AN DURUP ETRAFI İNCELEDİLER

BİR AN DURUP ETRAFI İNCELEDİLER

Güvertede birbirlerini öpücüklere boğan ve ateşli anlar yaşayan Heidi Klum ve Tom Kaulitz'in o anlarını paparazziler de görüntüledi. Kaulitz bir ara fotoğraflarının çekildiğini fark ederek, gözlerini, kameraların ve objektiflerin kendilerine yöneldiği noktaya dikti. Klum'u da uyaran Kaulitz, uzun süre paparazzileri inceledi.

6KEYİFLERİNİ BOZMADILAR

KEYİFLERİNİ BOZMADILAR

Heidi Klum da bir ara aynı yere bakışlarını yöneltti. Fakat çift daha sonra yattaki keyifli anlarına geri döndü.

7MÜZİSYEN EŞ

MÜZİSYEN EŞ

Son dönemde bir yetenek yarışmasında seçici kurul üyesi olan Heidi Klum, aynı zamanda tasarımcılığa da yöneldi. Klum, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oluyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

8BABASIYLA MAHKEMELİK OLDU

BABASIYLA MAHKEMELİK OLDU

Alman model Klum bir dönem babasıyla mahkemelik olduğu için manşetlere çıkmıştı. Top model, babasının kendisinden izinsiz marka olarak kullanmasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Baba- kız arasındaki markalaşmayla ilgili anlaşmazlık yaklaşık iki yıldır kamuoyunda biliniyordu. Ancak son gelişmede Heidi Klum babasına avukatı aracılığıyla uyarı göndererek, 250 bin euro para cezası veya 6 aya kadar hapis cezasıyla tehdit etti.

9KIZI DA MODEL OLDU

KIZI DA MODEL OLDU

Olayın arkasında ise Hedi Klum’un kızı Leni’nin marka isim hakkı yatıyor. Leni Klum 17 yaşına bastıktan sonra annesi gibi model olarak defilelere çıkmaya başladı ve Vogue Almanya gibi bazı moda dergilerinin kapağında yer aldı. Günther Klum’un geçen yıl kızından habersiz olarak Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu’na (EUIPO) başvurarak Heidi Klum’dan olan torunu Leni’nin isim hakkını tescillemek istedi.

10TORUNUNUN İSMİNİ TESCİLLEMEK İSTEDİ

TORUNUNUN İSMİNİ TESCİLLEMEK İSTEDİ

Mart ayında kozmetik, müzik ve moda gibi alanlarda geçerli olacak şekilde kurumdan tescil onayı geldi. Ancak mayıs ayında Heidi Klum’un avukatı, kızı Leni Klum’un isim marka hakkı için başvuruda bulundu ve kendisinden izinsiz yapılan önceki başvurunun iptal edilmesini istedi. Ancak Günther Klum, aylar önce isim hakkı için başvurduğu ve torununun isminin karısından geldiğini belirtti. 

11ÜÇ KEZ EVLENDİ

ÜÇ KEZ EVLENDİ

Heidi Klum, 1997’de saç tasarımcısı Ric Pipino ile dünyaevine girdi. Çift, 2002’de yollarını ayırmıştı. Heidi Klum, boşandıktan sonra bir süre iş insanı Flavio Briatore ile aşk yaşamıştı. Fakat Briatore ve Klum'un ilişkileri resmiyete geçmeden bitmişti. İkilinin bu birliktelikten Leni adında bir kızı bulunuyor. Leni de son bir yıldır model olarak kariyer yapmaya başladı. 

12ESKİ EŞİ NÜFUSUNA GEÇİRDİ

ESKİ EŞİ NÜFUSUNA GEÇİRDİ

Heidi Klum, 2005 yılında da İngiliz şarkıcı Seal ile evlendi. Bu evlilik, 2014'te bitti. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Seal, Klum'un Briatore'den olan kızı Leni'yi de nüfusuna geçirdi. Klum'un Leni dışında Seal ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşında Henry, 14 yaşında Johan, 11 yaşında Lou adında üç çocuğu bulunuyor. 

13AŞKLARI KONUŞULUYOR

AŞKLARI KONUŞULUYOR

Heidi Klum, bir dönem koleksiyoner ve sanat taciri Vito Schnabel (yanda) ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ondan ayrıldıktan sonra Tom Kaulitz ile tanıştı ve yaş farkına rağmen aralarında bir aşk doğdu. Kısa sürede evlenen çift, gösteri dünyasının mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 

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