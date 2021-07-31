Güvertede aşka geldiler: Yine bizi çekiyorlar!

BABASIYLA MAHKEMELİK OLDU Alman model Klum bir dönem babasıyla mahkemelik olduğu için manşetlere çıkmıştı. Top model, babasının kendisinden izinsiz marka olarak kullanmasına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Baba- kız arasındaki markalaşmayla ilgili anlaşmazlık yaklaşık iki yıldır kamuoyunda biliniyordu. Ancak son gelişmede Heidi Klum babasına avukatı aracılığıyla uyarı göndererek, 250 bin euro para cezası veya 6 aya kadar hapis cezasıyla tehdit etti.