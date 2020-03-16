Ünlü yıldızla kocası corona testi sonucunu beklerken

"Birçoğunuz gibi ben de hafta boyunca hasta hissettim. Ne yazık ki turneden dönen kocam da birkaç gün önce hasta hissediyordu. Güvende olmak için corona virüs testlerimin sonuçlanıncaya kadar ayrı kalıyoruz. Mikropların başkalarına yayılmasını da baştalarının hasta olma riskine girmesini de istemiyoruz. Özellikle de birbirimizin." Klum, aslında kocasına sarılıp onu öpmek istediğini ama yayılmayı önlemek için doğru davranmak gerektiğini de belirtti.