Ünlü yıldızla kocası corona testi sonucunu beklerken
Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını, genel anlamda ayrıcalıklı bir hayat yaşayan ünlüleri de etkiliyor. Bunlar arasında top model Heidi Klum ile kocası Tom Kaulitz de var.
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46 yaşındaki dört çocuk annesi Heidi Klum, kendisini kötü hissedince corona virüs testi yaptırmak istediğini geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya sayfasından duyurmuştu. Testi yaptırıp sonuçlarını bekleyen Klum, corona virüs konusunda kişinin kendini izole etmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bir video paylaştı.
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Klum ile 30 yaşındaki kocası Tom Kaulitz, kendilerini iyi hissetmedikleri için corona testi yaptırdılar. Sonucu bekleyene kadar birbirlerinden uzak durmaya karar veren Klum, bu konudaki paylaşımıyla da takipçilerine mesaj verdi. Kocasıyla bir camın arkasından öpüşürken çekilen videosunu takipçileriyle paylaştı Klum.
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"Birçoğunuz gibi ben de hafta boyunca hasta hissettim. Ne yazık ki turneden dönen kocam da birkaç gün önce hasta hissediyordu. Güvende olmak için corona virüs testlerimin sonuçlanıncaya kadar ayrı kalıyoruz. Mikropların başkalarına yayılmasını da baştalarının hasta olma riskine girmesini de istemiyoruz. Özellikle de birbirimizin." Klum, aslında kocasına sarılıp onu öpmek istediğini ama yayılmayı önlemek için doğru davranmak gerektiğini de belirtti.
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Klum, "Bunlar tuhaf zamanlar. Ama böyle anlamda neyin önemli olduğunu hatırlayın, sevdiğiniz insanları hatırlayın ve onları güvende tutun. Dünya vatandaşları olarak şu anda sorumlu olduğumuz şey sosyal mesafelendirme" diye yazdı. Heidi Klum, insanların sevdiklerini, komşularını ve toplumu korumak için gerekeni yapmak zorunda olduğunu da vurguladı mesajında. Klum, herkese sevgi, şifa ve sağlık dileyerek mesajını bitirdi.
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Ünlü yıldızla kocası corona testi sonucunu beklerken