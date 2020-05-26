Hazırlıklar başladı... İstanbul'da çemberli sosyal mesafe dönemi
Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi olan koronavirüsle ilgili artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatımızın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor. İşte İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlığın görüntüleri...
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadıköy Caddebostan sahilindeki yeşillik alana vatandaşların sosyal mesafeyi korunması amacıyla çemberler çizildi.
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Caddebostan’da 'çemberli sosyal mesafe' uygulaması başlatıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri belirli aralıklarla sahile çemberler çizdi. Çemberler havadan görüntülendi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yeni dönemde artık sosyal mesafeyi koruyacağız. Özellikle toplu olmamız gereken alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.
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Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda İstanbul'daki park ve pikink alanları daire içine alınıyor.