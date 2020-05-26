Gündem Semih ÇALIŞKAN- Çağrı ÇALIŞKAN-Güven USTA/DHA Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 09:32 , 26 Mayıs 2020 - 09:55

Hazırlıklar başladı... İstanbul'da çemberli sosyal mesafe dönemi

Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi olan koronavirüsle ilgili artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatımızın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor. İşte İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlığın görüntüleri...