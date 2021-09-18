Hazırbulunuşluk sınavı nedir, hangi sınıflar için düzenleniyor? Hazırbulunuşluk sınavı takvimi

Öğrenme süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, eğitim sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde kalıcı değişikliklerin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine bağlıdır. Bu sebeple, öğrencinin yeni beceriler kazanması için ön gereklilik niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve hareket odaklı davranışlara sahip olması gerekir.



Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygunluğu, kalıcı ve etkin öğrenme açısından hayli önemli. İşte tam bu noktada kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor. Bunu sağlama araçlarından biri de her bir dersin kazanımları doğrultusunda yapılan hazırbulunuşluk uygulamasıdır.