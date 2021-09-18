Hazırbulunuşluk sınavı nedir, hangi sınıflar için düzenleniyor? Hazırbulunuşluk sınavı takvimi
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezimiz tarafından İstanbul genelinde hazırbulunuşluk uygulaması düzenleniyor. 11-12 Eylül 2021 tarihlerinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için yapılan Hazırbulunuşluk sınavları bir süre daha devam edecek. Peki, hazırbulunuşluk sınavı nedir, hangi sınıflar için düzenleniyor? Hazırbulunuşluk sınavı takvimi
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Öğrenme süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, eğitim sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde kalıcı değişikliklerin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesine bağlıdır. Bu sebeple, öğrencinin yeni beceriler kazanması için ön gereklilik niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve hareket odaklı davranışlara sahip olması gerekir.
Öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygunluğu, kalıcı ve etkin öğrenme açısından hayli önemli. İşte tam bu noktada kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor. Bunu sağlama araçlarından biri de her bir dersin kazanımları doğrultusunda yapılan hazırbulunuşluk uygulamasıdır.
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Her Ders İçin 15 Soruluk Hazırbulunuşluk Uygulaması
Bu çerçevede İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından İstanbul genelinde hazırbulunuşluk uygulaması yapılıyor. 11, 12 Eylül 2021 tarihlerinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinin sınavı yapıldı. 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazırbulunuşluk uygulaması Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ayrıca 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Destekleme ve Yetiştirme kursları hazırbulunuşluk uygulaması da yapılacaktır.
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Soru Bazlı Sonuç Analizleri
Hazırbulunuşluk uygulaması, eğitimin tüm paydaşları açısından ihtiyaç duyulan birçok alanda güçlendirme işlevini yerine getirecek olması bakımından çok belirleyici.
Hazırbulunuşluk uygulaması sonucu ortaya çıkan veriler sonuçların açıklanması ile eş zamanlı bir şekilde öğretmenlerimizle paylaşılacak. Uygulama tümüyle sona erdikten sonra, EBA üzerinden alınan soru bazlı sonuç analizleri ilgili ders öğretmenlerine ulaştırılacak.
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Uygulama sonuçlarıyla öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıran veriler elde edilecek. Her öğretmenimiz kazanımları için gerekli öğrenme düzeylerini öğrenci, veli ve altyapı değişkenlerini dikkate alarak belirleyebilecek.