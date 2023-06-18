HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? %25 kira artış sınırı ne zaman bitecek?

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Türkiye genelinde binlerce ev sahibi ve kiracı haziran 2023 kira artış oranı ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon oranları ve TEFE-TÜFE kapsamında 2023 Haziran kira artış oranı netleşti. Daha önce enflasyon rakamlarındaki artış nedeniyle kira zammına %25 sınır getirilmişti. Şimdi ise gözler haziran kira artış oranı detaylarına çevrildi. Bunun yanı sıra kira artış sınırı uzatılacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle 2022 yılında artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı uygulanmıştı. Bilindiği üzere %25 kira artış uygulaması 1 Temmuz 2023’te sona eriyor. Peki, %25 kira artışı ne zaman bitiyor? 2023 yılında kira artışı ne kadar olacak? İşte detaylar…