×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? %25 kira artış sınırı ne zaman bitecek?

Güncelleme Tarihi:

#Haziran Kira Artış Oranı#Yüzde 25 Kira Artışı#Yüzde 25 Kira Sınırı Uzatıldı Mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 12:12

Türkiye genelinde binlerce ev sahibi ve kiracı haziran 2023 kira artış oranı ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon oranları ve TEFE-TÜFE kapsamında 2023 Haziran kira artış oranı netleşti. Daha önce enflasyon rakamlarındaki artış nedeniyle kira zammına %25 sınır getirilmişti. Şimdi ise gözler haziran kira artış oranı detaylarına çevrildi. Bunun yanı sıra kira artış sınırı uzatılacak mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle 2022 yılında artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 25 kira artış sınırı uygulanmıştı. Bilindiği üzere %25 kira artış uygulaması 1 Temmuz 2023’te sona eriyor. Peki, %25 kira artışı ne zaman bitiyor? 2023 yılında kira artışı ne kadar olacak? İşte detaylar…

1/5HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu %25 kira artış sınırı ne zaman bitecek

Haziran ayıyla birlikte gündemde yer alan konulardan biri de kira artış oranı oldu. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ile birlikte bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Kira artış oranında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon rakamları etkili oluyor. Geçtiğimiz alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına %25 sınırlama getirilmişti. Böylece ev ya da dükkan sahipleri, kiracılarına %25’ten fazla zam yapamıyordu. Kira artış oranının önümüzdeki dönemde yeniden yürürlükte olup olmayacağı ise gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, yüzde 25 kira sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu? %25 kira artış sınırı ne zaman bitecek? İşte Haziran kira artış oranı 2023 detayları...

2/5HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

3/5HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

4/5YÜZDE 25 (%25) KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI

YÜZDE 25 (%25) KİRA ARTIŞI NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Geçen yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına sınırlama getirilmişti. Yapılan düzenlemeyle “11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında (1 Temmuz dahil) yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak” denildi. Yasanın getirdiği yüzde 25 zam sınırının dolmasına sayılı günler kaldı. Şimdi gözler alınacak yeni kararlarda...

5/5HAPİS CEZASI YOLDA

HAPİS CEZASI YOLDA

Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi. Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor. Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan Kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu. Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül’de devreye girecek. Bu tarih itibarıyla bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haziran Kira Artış Oranı#Yüzde 25 Kira Artışı#Yüzde 25 Kira Sınırı Uzatıldı Mı