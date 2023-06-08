HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Haziran ayı kira artış oranı 2023 açıklandı. Türkiye genelinde binlerce ev sahibi ve kiraca Hazıra 2023 kira zammı ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon oranları ve TEFE-TÜFE kapsamında Haziran 2023 kira artış oranı netleşti. Daha önce enflasyon rakamlarındaki artış nedeniyle kira zammına %25 sınır getirilmişti. Şimdi ise gözler haziran kira artış oranı detaylarına çevrildi. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, 2023 kira artış oranı hesaplama bilgileri...