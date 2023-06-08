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HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 14:00

Haziran ayı kira artış oranı 2023 açıklandı. Türkiye genelinde binlerce ev sahibi ve kiraca Hazıra 2023 kira zammı ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan enflasyon oranları ve TEFE-TÜFE kapsamında Haziran 2023 kira artış oranı netleşti. Daha önce enflasyon rakamlarındaki artış nedeniyle kira zammına %25 sınır getirilmişti. Şimdi ise gözler haziran kira artış oranı detaylarına çevrildi. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte, 2023 kira artış oranı hesaplama bilgileri...

1/3HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu

Haziran ayıyla birlikte gündemde yer alan konulardan biri de kira artış oranı oldu. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları TEFE-TÜFE ile birlikte bazı rakamlar ön plana çıkıyor. Kira artış oranında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve aylık enflasyon rakamları etkili oluyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç oranında?

2/3HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

3/3HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI 2023 || Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

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