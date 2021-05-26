Haziran ayında okullar açılacak mı? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlar mı?
1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusu pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Eğitimciler, öğrenciler, veliler için önem arz eden 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da gündeme alındı. MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. İşte, haziran ayında okullar açılacak mı sorusuna yönelik bazı detaylar
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Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi 2 Temmuz olarak açıklandı. Bu açıklamanın akabinde okullar haziran ayında açılacak mı sorusu da gündeme geldi. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçmişti. Peki, Haziran ayında okullar açılacak mı? İşte, o bilgiler
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OKULLAR 1 HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE EĞİTİMLE AÇILACAK MI?
Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB Bakanı Ziya Selçuk,soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.