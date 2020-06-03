LGS Haziran ayı örnek soruları erişime açıldı - İşte 2020 LGS örnek kitapçıkları sayfası

Haziran ayı LGS örnek sorularına 3 Haziran itibariyle erişim sağlanabiliyor. LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için bin 280 sorudan oluşan Haziran ayı soru destek paketi yayımlandı. Daha önce yayımlanan 3 destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu