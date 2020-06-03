LGS Haziran ayı örnek soruları erişime açıldı - İşte 2020 LGS örnek kitapçıkları sayfası
Haziran ayı örnek LGS soruları yayımlandı. Tüm örnek sorular gibi haziran ayı örnek LGS soruları da online sistem üzerinden erişime açıldı. Daha önce yayımlanan 3 destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu. İşte 2020 LGS örnek kitapçıkları sayfası...
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Haziran ayı LGS örnek sorularına 3 Haziran itibariyle erişim sağlanabiliyor. LGS kapsamında merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için bin 280 sorudan oluşan Haziran ayı soru destek paketi yayımlandı. Daha önce yayımlanan 3 destek paketi ile birlikte bu yıl sınava hazırlanan öğrenciler için toplam 3 bin 796 soru kullanıma sunulmuş oldu
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Bin 280 sorudan oluşan Haziran ayı çalışma soruları destek paketi ise sınav öncesinde yayımlanan son paket olarak bugün erişime açıldı. ‘Çalışma Soruları Destek Paketi’ne Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün //odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran’da gerçekleşecek sınav için son kez LGS çalışma soruları destek paketi yayımlandığını, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ikinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik çalışma soruları destek paketlerinin yayımlanmaya devam edeceğini söyledi.
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LGS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.
Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.