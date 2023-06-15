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Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller 15 Haziran 2023 sorgulama ekranı!

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#Haziran Ayı Evde Bakım Maaşları#Evde Bakım Parası Yatan İller#Evde Bakım Maaşı Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 09:57

Her ay düzenli olarak ödemeleri gerçekleştirilen evde bakım maaşları sorgulama işlemleri ayın 15 itibarıyla başladı. Haziran ayı evde bakım parası yatan iller araması da bu hizmetten vatandaşların yakından takip ettiği konular arasına girdi. Her ay engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylere ödenen evde bakım paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gerekli açıklamalarda bulundu. Peki, Haziran ayı evde bakım ödemeleri yatırıldı mı? İşte detaylar…

1/4Haziran ayı evde bakım maaşları yattı mı Evde bakım parası yatan iller 15 Haziran 2023 sorgulama ekranı

Evde bakım parası yatan iller 15 Haziran 2023 itibarıyla merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri gerekli kişiler tarafından takip ediliyor. Bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü bireylerin aldığı ödemeler maddi açıdan oldukça önemli destek sağlıyor. Ödemeler genellikle ayın 15’i ile 30’u arasında gerçekleştiriliyor. İşte 15 Haziran evde bakım maaşı yatırılan iller…

2/4HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Haziran ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından, ''Engelli ve engelli yakını aylığı ödemesini erkene alıyor, Kurban Bayramı öncesi sevindiriyoruz.'' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

3/4EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER 15 HAZİRAN 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILAN İLLER 15 HAZİRAN 2023

Evde bakım maaşı yatırılan illerin listesi henüz paylaşılmadı. Liste yayınladıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek ve güncellenecektir.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”

4/4EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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