Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman yapılacak? İstanbul'da öğrenciler için 'hazır bulunuşluk' uygulaması

Yazıcı, uygulama ile öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak verilerin ve geri bildirimlerin sağlanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu sayede öğrenmelerin sağlamlaşacağını ve öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyesinin yeterli hale geleceğini düşünüyoruz. Değişimleri izleme fırsatı sunan hazır bulunuşluk uygulamasının eğitim hayatını doğrudan etkileyen salgın sürecinde her zamankinden daha fazla önemsenmesi gerekiyor. Bu bakımdan çocuklarımızın eğitim sisteminden en yüksek yararı sağlamasına çok farklı boyutlarda katkı sunacak olan uygulamanın öneminin kavranarak katılımcı sayısının artırılması noktasında velilerimizin rolü çok değerlidir. Velilerimizin uygulamanın yapılacağı gün öğrencilerimize en uygun ortamı oluşturacaklarına inancımız tamdır. Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılacak olan uygulama, EBA altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir."