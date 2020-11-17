Gündem Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 15:57 | 17 Kasım 2020 - 15:58

Hazine ve maliye uzman yardımcısı alımında son günler! İşte başvuru şartları

500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının daha önce açıkladığı 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı alımına ilişkin detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 500 hazine ve maliye uzman yardımcılığı alımı için sınav yapılacak. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımında ayrıntılar...