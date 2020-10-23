Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel atamaları ne zaman? Bakan Albayrak duyurdu: İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihi
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı için son dakika açıklama Bakan Albayrak'tan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, 5 bin atama yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişi bakanlık bünyesinde istihdam sağlayacak. 3 bin kadro atamaları ise kurum içi özel sınavla yapılacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, kadro dağılımı ve başvuru tarihleri.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5 bin personel ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre, bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla 3000 personel alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ise yapılan açıklamaya göre yıl sonuna kadar devam edecek. Açıklamanın ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarına çevrildi. Ancak başvuru şartlarıyla ilgili henüz bakanlıktan açıklama gelmedi. Personel istihdamıyla ilgili başvuru detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.
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PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter sayfasından atamalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavımızla 3000 kadroya atama yapacağız. Yarından itibaren yıl sonuna kadar tedricen alım ilanlarına çıkacağız. Bizi buraya getiren sabır ve istikrarımız; daha ileriye götürecek olan ise nitelikli insan kaynağımız olacaktır" dedi.
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Kendilerini buraya getiren sabır ve istikrarı daha ileriye götürecek olanın ise insan kaynağı olacağına dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:
"500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz. Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması."
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BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel atamaları başvuru şartları ve başvuru tarihlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
5 bin personel alımıyla ilgili ayrıntılar belli olduğu zaman haberlerimizde gelişmelere yer vereceğiz.