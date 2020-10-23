Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel atamaları ne zaman? Bakan Albayrak duyurdu: İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5 bin personel ataması yapılacağını duyurdu. Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre, bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla 3000 personel alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ise yapılan açıklamaya göre yıl sonuna kadar devam edecek. Açıklamanın ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarına çevrildi. Ancak başvuru şartlarıyla ilgili henüz bakanlıktan açıklama gelmedi. Personel istihdamıyla ilgili başvuru detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.