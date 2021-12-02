Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın biyografisi
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı. Bu gelişmenin ardından Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Nureddin Nebati, 24. 25. ve 26. dönemlerde TBMM'de Milletvekili olarak görev aldı. Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan Nebati evli ve 4 çocuk babası. İşte, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin biyografisi...
NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?
Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.
Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.
Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.
Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.