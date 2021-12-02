Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir? İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın biyografisi

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.



Nebati, son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



