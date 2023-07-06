Maastricht Kriterleri nedir, maddeleri neler? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Maastricht Kriterleri açıklaması!

MAASTRİCHT KRİTERLERİ MADDELERİ
-Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.
-Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir.
-Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.
-Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.
-Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.