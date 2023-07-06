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Maastricht Kriterleri nedir, maddeleri neler? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Maastricht Kriterleri açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Maastricht Kriterleri#Maastricht Maddeleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:52

Maastricht Kriterleri ile ilgili araştırmalar gündemde araştırılan konular arasına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek’in açıklamasının öne çıkan başlıklarından birisi de “Maastricht Kriterleri” oldu. Bu bağlamda “Maastricht Kriterleri neler?” sorusu ile ilgili araştırmalar artışa geçti. Şimşek, ekonomiyle ilgili 3 temel bileşeni sıraladı ve enflasyon hedefini vurguladı. Peki, Bakan Şimşek’in açıkladığı Maastricht Kriterleri nedir?

1/4Maastricht Kriterleri nedir, maddeleri neler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Maastricht Kriterleri açıklaması

Maastricht Kriterleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı paylaşımın ardından gündeme geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomiyle ilgili özel açıklamalarda bulunan Şimşek, istikrar ve enflasyon vurgusunda bulundu. Maastricht Kriterleri ya da Avrupa Yakınsama Kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag Kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir.

2/4MAASTRİCHT KRİTERLERİ NEDİR

MAASTRİCHT KRİTERLERİ NEDİR?

Maastricht Kriterleri ya da Avrupa Yakınsama Kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag Kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir.

9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu düzenleme çerçevesinde EPB’nin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri tespit edildi ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar belirlendi.

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3/4MAASTRİCHT KRİTERLERİ MADDELERİ

MAASTRİCHT KRİTERLERİ MADDELERİ

-Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.

-Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir.

-Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.

-Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.

-Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

4/4Maastricht Kriterleri nedir, maddeleri neler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Maastricht Kriterleri açıklaması
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