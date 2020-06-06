Hazım Körmükçü eski eşi Hilal Özdemir’e isyan etti: Nafaka parası için şoförlüğe başlayacaktım

* Bu konudaki karar mercii olan hakimlerimize de naçizane bir şey söylemek istiyorum; biz sanıldığı gibi çok paralar kazanmıyoruz. Çok kazanan insan sayısı 15 kişiyi geçmez. Mesela 1 yıl önce Söz dizisinde oynadım. Tutan ve çok reyting yapan bir diziydi, bütün ekipten indirim istendi. Bugün bir diziye başlasam, en az 2 – 3 bölüm stoklu çalışman gerekiyor. Paramı yayın tarihinden de sonra alıyorum ama dışarıdan bakınca çalışan biri olarak gözüküyorum. Zaten devam eden diziler bile ödeme konusunda 7-8 bölüm geriden geliyorlar. Ama hayat devam ediyor ve nafaka isteniyor. 2 kere nafaka ödeyemedim. Onda da yapımcı parasını alamadığı için bize ödeme yapamadı ama ben nafakamı ödemek zorundayım. Yapımcıdan para alamayınca ben nasıl ödeme yapabilirim? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Allah’a havale ediyorum. İlahi adalete güveniyorum.