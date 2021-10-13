Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Saklı dizisi fragmanı yayında! Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SAKLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Blutv ekranlarında 2021 sonunda izleyicisi karısına çıkacak Saklı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. May Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Akçay’ın yer alacağı Saklı dizisi The Affair isimli ABD dizisinden uyarlanacak. Saklı dizisinin Türkiye’de kaç bölüm yayınlanacağı ve yayın tarihi belli değil. Saklı dizisinin senaristleri ise Deniz Akçay ve Armağan Gülşahin olacak.