Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Saklı dizisi fragmanı yayında! Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Dijital platformda yayınlanacak yeni dizilerden olan Saklı dizisi oyuncuları ve konusu, fragmanının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik’i bir araya getiren dizinin ne zaman başlayacağı sıklıkla araştırılırken, Saklı dizisi beklentileri yüksek tutuluyor. Peki, Saklı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Saklı dizisi fragmanı!
Dijital platformlar arasında yer alan blutv ekranlarında yayınlanacak olan Saklı dizisi yakında yayınlanması bekleniyor. Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik gibi güçlü iki ismin başrollerini paylaştığı Saklı dizisi konusu, oyuncuları ve fragmanı haberimizde…
SAKLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Blutv ekranlarında 2021 sonunda izleyicisi karısına çıkacak Saklı dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. May Prodüksiyon’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Akçay’ın yer alacağı Saklı dizisi The Affair isimli ABD dizisinden uyarlanacak. Saklı dizisinin Türkiye’de kaç bölüm yayınlanacağı ve yayın tarihi belli değil. Saklı dizisinin senaristleri ise Deniz Akçay ve Armağan Gülşahin olacak.
SAKLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan Saklı, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesinde çarpıcı bir ilişki hikayesi anlatıyor.
SAKLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Saklı dizisi başrollerinde sevilen oyuncular Hazar Ergüçlü ve Fırat Çelik yer alırken, Defne Kayalar, Emre Karayel, Ahmet Fırat Şungar, Zuhal Olcay, Nur Sürer, Erdal Küçükkömürcü, İsmail Ege Şaşmaz, Serra Pirinç, Münir Can Cindoruk, Nazlı Senem Ünal, Janset Paça gibi başarılı isimler de dikkat çekici karakterlere hayat veriyor olacak.
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