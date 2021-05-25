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Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 07:26 | 

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü tatilde! Fethiye aşıkları...

Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, yaz sezonunu Fethiye’de açtı. Sevgililer, konakladıkları lüks otel odasının özel iskelesinde görüntülendi.

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1ÖZEL İSKELE

ÖZEL İSKELE

Oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı dizinin çekimleri biter bitmez kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle tatile çıktı.

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Rotayı Fethiye’ye çeviren âşıklar, bir otelin lüks odasına yerleşti. İkili, önceki gün odalarının özel iskelesinde görüntülendi.

3ÇOK UZAKLAŞMA

ÇOK UZAKLAŞMA!

Hazar Ergüçlü deniz ve güneşin tadını tek başına çıkarırken, Onur Ünlü neredeyse gün boyunca telefon görüşmeleri yaptı.

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Denize giren Ergüçlü bir ara çok uzaklaşınca sevgilisi tarafından uyarıldı. Ünlü’nün “Çok uzaklaşıyorsun” diye seslendiği oyuncu, geri dönüp iskeleye çıktı. (Umut ÜNVER)

5Yaz geldi

Yaz geldi

Özlenen “deniz-kum-güneş” zamanı geldi, sosyal medyada bikinili pozlar paylaşılmaya başlandı. İşte ünlülerden gelen yaz kareleri...

6Aynı otelde

Aynı otelde

Buse İskenderoğlu da Şevval Şahin’le aynı otelde tatil yapıyor. Genç manken, meslektaşı gibi fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

7Central Park’ta sere serpe

Central Park’ta sere serpe

New York’ta tatil yapan Eda Taşpınar, Central Park’ta bikinisiyle verdiği bu pozu Instagram sayfasında yayınladı.

8Patara pozları

Patara pozları

İrem Derici, aralarında klip yönetmeni Murat Joker’in de bulunduğu arkadaş grubuyla Patara’ya gitti. Ünlü şarkıcı, hem arkadaşlarının fotoğraflarını hem de Joker’e verdiği mayolu pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

9Miami tatili

Miami tatili

Şevval Şahin tatil için Miami’yi tercih etti. Ünlü manken bikinili pozlarını Instagram sayfasına ekledi.

10Yaz renkleri

Yaz renkleri

Bikinili bir kare de Sinem Sülün’den geldi. Ünlü mankenin renkli bikinisi ve ona uygun bandanasıyla verdiği poza beğeni yağdı.

11Tek ihtiyacımız

Tek ihtiyacımız

Çocuklarıyla Beverly Hills’te tatil yapan Wilma Elles, bikinili karelerini İngilizce “Tek ihtiyacımız yaz” notuyla yayınladı.

12Sonsuz şükür

Sonsuz şükür

Tatil sezonunu açan ünlülerden biri de Zeynep Tokuş oldu. Fethiye’de kamp yapan Tokuş, denizde verdiği pozu “Sonsuz şükür” notuyla Instagram’da yayınladı.

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