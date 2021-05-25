Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü tatilde! Fethiye aşıkları...

Oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı dizinin çekimleri biter bitmez kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle tatile çıktı.
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Rotayı Fethiye’ye çeviren âşıklar, bir otelin lüks odasına yerleşti. İkili, önceki gün odalarının özel iskelesinde görüntülendi.
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ÇOK UZAKLAŞMA!
Hazar Ergüçlü deniz ve güneşin tadını tek başına çıkarırken, Onur Ünlü neredeyse gün boyunca telefon görüşmeleri yaptı.
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Denize giren Ergüçlü bir ara çok uzaklaşınca sevgilisi tarafından uyarıldı. Ünlü’nün “Çok uzaklaşıyorsun” diye seslendiği oyuncu, geri dönüp iskeleye çıktı. (Umut ÜNVER)
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Yaz geldi
Özlenen “deniz-kum-güneş” zamanı geldi, sosyal medyada bikinili pozlar paylaşılmaya başlandı. İşte ünlülerden gelen yaz kareleri...
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Aynı otelde
Buse İskenderoğlu da Şevval Şahin’le aynı otelde tatil yapıyor. Genç manken, meslektaşı gibi fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.
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Central Park’ta sere serpe
New York’ta tatil yapan Eda Taşpınar, Central Park’ta bikinisiyle verdiği bu pozu Instagram sayfasında yayınladı.
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Patara pozları
İrem Derici, aralarında klip yönetmeni Murat Joker’in de bulunduğu arkadaş grubuyla Patara’ya gitti. Ünlü şarkıcı, hem arkadaşlarının fotoğraflarını hem de Joker’e verdiği mayolu pozu sosyal medya hesabında yayınladı.
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Miami tatili
Şevval Şahin tatil için Miami’yi tercih etti. Ünlü manken bikinili pozlarını Instagram sayfasına ekledi.
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Yaz renkleri
Bikinili bir kare de Sinem Sülün’den geldi. Ünlü mankenin renkli bikinisi ve ona uygun bandanasıyla verdiği poza beğeni yağdı.
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Tek ihtiyacımız
Çocuklarıyla Beverly Hills’te tatil yapan Wilma Elles, bikinili karelerini İngilizce “Tek ihtiyacımız yaz” notuyla yayınladı.
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Sonsuz şükür
Tatil sezonunu açan ünlülerden biri de Zeynep Tokuş oldu. Fethiye’de kamp yapan Tokuş, denizde verdiği pozu “Sonsuz şükür” notuyla Instagram’da yayınladı.