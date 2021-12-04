Hazar Ergüçlü tektaşı taktı!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...
Tektaşı taktı
Hazar Ergüçlü’nün geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarındaki tektaş dikkat çekti. Oyuncu, parmağındaki yüzüğe atıfta bulunarak karelerin altına mücevher emojisi de koydu.
Anne kız günü
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Aslı Orcan önceki akşam kızı Lal’le Cihangir sokaklarında gezinirken görüntülendi. Orcan, “Bugün izin günüm. Anne-kız yürüyüşe çıktık. Her şey yolunda, yemek yiyip eve geçeceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)
Gözlerini sevgilisinden ayırmadı
Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan önceki akşam birlikte sahne aldı. Doğulu, gece boyunca gözlerini bir an olsun sevgilisinden ayırmadı.
Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan önceki gece Fine Bomonti sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Doğulu, kurmuş olduğu parti konseptli orkestrası ODO kapsamında verdiği konserlere devam edeceğini söyledi. Ünlü prodüktör, sahne boyunca gözlerini bir an bile olsun sevgilisinden ayırmadı. Doğulu, 90’ların sevilen pop eserlerini çaldı. Sevgililerin sahnesini çok sayıda ünlü isim dans ederek izledi. (Sayit DURMAZ)
Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan önceki gece Fine Bomonti sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Doğulu, kurmuş olduğu parti konseptli orkestrası ODO kapsamında verdiği konserlere devam edeceğini söyledi. Ünlü prodüktör, sahne boyunca gözlerini bir an bile olsun sevgilisinden ayırmadı. Doğulu, 90’ların sevilen pop eserlerini çaldı. Sevgililerin sahnesini çok sayıda ünlü isim dans ederek izledi. (Sayit DURMAZ)
Tarzı beğenildi
Bensu Soral önceki gün sosyal medya hesabından köpeğiyle verdiği pozları paylaştı. Soral, köpeğini özel bir çantanın içine koyup taşıdı. Hayranları oyuncunun fotoğraflarını beğenip tarzına dair iyi yorumlar yazdı.
Aşımızı olalım
Hakan Ural, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği AVM’de arkadaşlarıyla bir araya gelen Ural, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. Koronavirüsü atlatan sunucu, “Çok şükür ki bu zorlu ve sıkıntılı süreci geride bıraktık. Sıram geldiğinde 3’üncü doz aşımı da olacağım. Bu işin şakası yok. Gerçekten aşımızı olalım, ihmal etmeyelim” diye konuştu.
Marcus’u konuşmayalım
Şevval Şahin, kendi giyim koleksiyonunu hazırladı. “Disco Dream” konseptli koleksiyon, önceki gün Akaretler W Otel’de tanıtıldı. Ünlü manken, “2 aydır bu koleksiyon üzerinde çalışıyorum. Umarım ileride kendi markamı da çıkarırım” dedi.
Şevval Şahin’e sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldığı haberleri de soruldu. Şahin, “Marcus’u konuşmayalım. Bu haber doğru değil ama konuşmak istemiyorum” dedi. Kerem Kamışlı’yla kavga eden Aral’a dava açılmıştı.
Şevval Şahin’e sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldığı haberleri de soruldu. Şahin, “Marcus’u konuşmayalım. Bu haber doğru değil ama konuşmak istemiyorum” dedi. Kerem Kamışlı’yla kavga eden Aral’a dava açılmıştı.
Onlar benim uğurum
Oğuzhan Koç önceki akşam yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi”ni Hype Campus’te verdiği bir partiyle tanıttı. Koç, şarkının söz ve müziğinin kendisi ile Çağrı Telkıvıran’a ait olduğunu söyledi ve ekledi: “Kışları hep slow şarkı çıkarıyorum. Bu yıl da geleneği bozmadım. Güzel bir ayrılık şarkısı oldu. Herkes kendinden bir şey bulacak. Sokakta yürürken gördüğüm hüzünlü bir bakıştan bile şarkı yazabilirim.” Koç, yeni şarkısı için sevgilisi Demet Özdemir, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler’den onay aldığını belirtti: “Onlar benim uğurum.”
Ekrem’le poz verdi
Ünlü oyuncu Songül Öden, kedisi ile çektirdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Öden, fotoğrafların altına “Ekrem ve fotoğraf tutkusu” notunu yazdı.
Kermes hazırlığı
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Tek başına görüntülenen Şefkatli, “Yarın PSM’de bir kermesimiz olacak. Ben de kendi markamla orada olacağım. Bugünden gelip işleri hem yerinde takip edeyim, hem de düzenleme konusunda son dokunuşları yapayım istedim” dedi.