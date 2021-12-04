Hazar Ergüçlü tektaşı taktı!

Onlar benim uğurum

Oğuzhan Koç önceki akşam yeni şarkısı “Aşkın Mevsimi”ni Hype Campus’te verdiği bir partiyle tanıttı. Koç, şarkının söz ve müziğinin kendisi ile Çağrı Telkıvıran’a ait olduğunu söyledi ve ekledi: “Kışları hep slow şarkı çıkarıyorum. Bu yıl da geleneği bozmadım. Güzel bir ayrılık şarkısı oldu. Herkes kendinden bir şey bulacak. Sokakta yürürken gördüğüm hüzünlü bir bakıştan bile şarkı yazabilirim.” Koç, yeni şarkısı için sevgilisi Demet Özdemir, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler’den onay aldığını belirtti: “Onlar benim uğurum.”