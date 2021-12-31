Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 performansıyla göz kamaştırdı!

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında KKTC'de doğan Kıbrıs Türklerindendir.



Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakter ile önemli bir çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Hazar Ergüçlü son olarak dijial platformda yayınlanan Saklı dizisinin başrollerinden biri olmuştur.