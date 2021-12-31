Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli? Hazar Ergüçlü O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 performansıyla göz kamaştırdı!
Son yılların yıldızı parlayan oyuncularından Hazar Ergüçlü O Ses Türkiye yılbaşı sahnesine konuk oluyor. Oyunculuk kariyerinde hızla zirveye doğru ilerleyen Hazar Ergüçlü sesiyle de aynı başarıyı sergileyebilecek mi merak konusu oldu. Peki HAzar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı konukları arasında yer alan Hazar Ergüçlü dizileri ve filmleri...
O Ses Türkiye 2022 yılbaşı özel fragmanı yayınlandı. Ekran dünyasının yıldız isimlerinin müzik yeteneklerini sergilediği O Ses Türkiye yılbaşı özel programına konuk olan isimlerden Hazar Ergüçlü şıklığı ile geceye damga vurmaya hazırlanıyor. O Ses Türkiye yılbaşı performansı kadar hayatı da merak edilen Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hazar Ergüçlü dizileri ve filmleri...
HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?
Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında KKTC'de doğan Kıbrıs Türklerindendir.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakter ile önemli bir çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Hazar Ergüçlü son olarak dijial platformda yayınlanan Saklı dizisinin başrollerinden biri olmuştur.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başlamıştır. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakter ile önemli bir çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan Hazar Ergüçlü son olarak dijial platformda yayınlanan Saklı dizisinin başrollerinden biri olmuştur.
HAZAR ERGÜÇLÜ DİZİLERİ
2011-2013: Kuzey Güney2013-2015: Medcezir2015: Analar ve Anneler2016: Yüksek Sosyete2017-2018: Hayat Sırları2018: Dudullu Postası2018-2020: Hakan: Muhafız2020-2021: Alev Alev2020: Menajerimi Ara2021: Saklı