Hazal Kaya'nın başrolündeki 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' fragmanı yayınlandı! Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak?

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini konu alan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'için geri sayım başladı. Charles King’in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan dizi Elif Usman’ın kaleminden çıkarken; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures’tan Emre Şahin oturuyor. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve fragmanı...
Hazal Kaya'nın gazeteci Esra'yı canlandıracağı Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı 1. sezonun yayın tarihi 3 Mart olarak açıklandı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya dizinin yayın tarihini ve fragmanı sosyal medya hesabından paylaşırken, eşi Ali Atay da kendisine destek verdi.
Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.
Dizinin başrolünü ünlü oyuncular Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı paylaşırken, oyuncu kadrosunda James Chalmers, Yasemin Szawlowski, Engin Hepileri gibi değerli oyuncular da yer alıyor.