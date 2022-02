Hazal Kaya'nın başrolündeki 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' fragmanı yayınlandı! Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak?

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini konu alan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'için geri sayım başladı. Charles King’in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan dizi Elif Usman’ın kaleminden çıkarken; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures’tan Emre Şahin oturuyor. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve fragmanı...