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Hazal Kaya'nın başrolündeki 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' fragmanı yayınlandı! Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak?

#Pera Palas'ta Gece Yarısı Dizisi#Pera Palas'ta Gece Yarısı Oyuncuları#Pera Palas'ta Gece Yarısı Ne Zaman Çıkacak

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin beklenen fragmanı yayınlandı. Başrolünde Hazal Kaya'nın yer aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin tarihini ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşarak heyecanla beklediğini ifade etti. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin oyuncuları ve konusu...

1/5Hazal Kayanın başrolündeki Pera Palasta Gece Yarısı fragmanı yayınlandı Pera Palasta Gece Yarısı ne zaman çıkacak

Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini konu alan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'için geri sayım başladı. Charles King’in Midnight at the Pera Palas kitabından uyarlanan dizi Elif Usman’ın kaleminden çıkarken; yönetmen koltuğunda ise Karga Seven Pictures’tan Emre Şahin oturuyor. Peki, Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman çıkacak? İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin oyuncu kadrosu, konusu ve fragmanı...

2/5PERA PALASTA GECE YARISI NE ZAMAN ÇIKACAK

PERA PALAS'TA GECE YARISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hazal Kaya'nın gazeteci Esra'yı canlandıracağı Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı 1. sezonun yayın tarihi 3 Mart olarak açıklandı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya dizinin yayın tarihini ve fragmanı sosyal medya hesabından paylaşırken, eşi Ali Atay da kendisine destek verdi.

3/5PERA PALASTA GECE YARISI KONUSU NEDİR

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır.

4/5PERA PALASTA GECE YARISI OYUNCULARI

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI

Dizinin başrolünü ünlü oyuncular Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı paylaşırken, oyuncu kadrosunda James Chalmers, Yasemin Szawlowski, Engin Hepileri gibi değerli oyuncular da yer alıyor.

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