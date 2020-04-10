Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar: Anneliği çok sevdim, hemen bir çocuk daha yapabilirim!

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM Çalıştığım arkadaşlarımın hepsini çok severim ama bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç’tı. Çağatay’la çok anlaşamazdık, çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi ondan dolayı. Aras Bulut’u çok severim, Burak da aynı şekilde… Ben Kıvanç Tatlıtuğ’dan çok şey öğrendim, abim gibi saygı duyarım bu yüzden Kıvanç diyorum.