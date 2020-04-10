Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar: Anneliği çok sevdim, hemen bir çocuk daha yapabilirim!

Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya benim için çok şey değişmedi.
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EVDE KALABİLME LÜKSÜNE SAHİP İÇİN ŞÜKREDİYORUM
Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, coronanın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikâyet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece…
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ANNELİĞİ ÇOK SEVDİM
Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.
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Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.
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Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var biz zaten kalabalık bir aileyiz ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım.
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KIVANÇ TATLITUĞ’DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM
Çalıştığım arkadaşlarımın hepsini çok severim ama bugüne kadar en keyif alarak çalıştığım partnerim Kıvanç’tı. Çağatay’la çok anlaşamazdık, çalıştığımız zamanlar. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi ondan dolayı. Aras Bulut’u çok severim, Burak da aynı şekilde… Ben Kıvanç Tatlıtuğ’dan çok şey öğrendim, abim gibi saygı duyarım bu yüzden Kıvanç diyorum.
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DÖRT BUÇUK YAŞIMDA BALE VE KEMAN’A BAŞLADIM
Keman ve baleye dört buçuk yaşında başladım. Çok hiper-aktif olduğum için beni evde tutamamışlar ben de bunlara yöneldim. Tiyatroyu da lisede bir kez denedim bir daha da denemeyi düşünmedim. Trafik kazası geçirdim, baleyi bıraktım. Metalci oldum diye de kemanı bıraktım. (gülüyor)
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İLK GÖRÜŞMEMDE REKLAM FİLMİNİ KAPTIM!
Assos’ta tatil yaparken o zaman ‘Lise Defteri’ diye bir dizi başlayacakmış, oyunculuk düşünür müsünüz?” diye bir kadın geldi benim yanıma annem kadına kızdı ama ben ‘oyunculuk mu, olabilir aslında’ diye düşünüp annemi sıkıştırdım ‘sok bu işlere beni’ diye annemin seslendirme yapan arkadaşları bir ajans önerdi oraya gittik ve ben ilk reklamımı aldım, ondan sonra da devamı geldi.