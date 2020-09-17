Hazal Kaya'dan Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek

Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.
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Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.
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HAZAL'DAN DESTEK GELDİ
Selin Ciğerci’ye, Hazal Kaya’dan destek geldi:"Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız."