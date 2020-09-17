Hazal Kaya'dan Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek

HAZAL'DAN DESTEK GELDİ Selin Ciğerci’ye, Hazal Kaya’dan destek geldi:"Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız."