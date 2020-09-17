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GeriMagazin Hazal Kaya'dan Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek
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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 14:23 | 

Hazal Kaya'dan Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek

Hazal Kaya, Deniz Akkaya'nın 'anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek çıktı.

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Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin, Bodrum'daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

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Bunun üzerine canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya, laf dalaşına girdi. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkıştı.

3HAZALDAN DESTEK GELDİ
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HAZAL'DAN DESTEK GELDİ

Selin Ciğerci’ye, Hazal Kaya’dan destek geldi:"Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız."

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5SANA NE
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SANA NE!

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