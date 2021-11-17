Hazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişte

Hesaplar Esra’dan Yemek sonrası hesabı ödeyen Esra Dermancıoğlu, objektifleri fark edince mekandan ayrıldı. Bir anda yalnız kalan Demet Evgar, muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, “Gündeminizde yeni bir proje var mı?” sorusuna “Var ama sürpriz, şu anda bozamam” yanıtını verdi. Oyuncu, SMA hastası bir bebek için başlattığı yardım kampanyası hakkında da şöyle dedi: “Bebeğimizin parasını topladık. Biliyorsunuz çok büyük paralar gerekiyor tedavi için. Biz elimizden geleni yaptık. Yüzümüzün akıyla kampanyayı bitirdiğimiz için çok mutluyuz.” ◊ Deniz BOY