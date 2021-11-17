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Magazin
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 08:15 | 

Hazal Kaya sette, Ali Atay ile oğlu Fikret Ali alışverişte

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Fikret Ali oyuncakçıda

Fikret Ali oyuncakçıda

Ali Atay, oğlu Fikret Ali’yi önceki gün İstinye Park’a götürdü. Hazal Kaya dizi setindeyken baş başa vakit geçiren baba-oğul, oyuncak mağazasında görüntülendi. Sempatik tavırlarıyla alışveriş merkezinde ilgi odağı olan Fikret Ali, kısa süren alışveriş turunun ardından babasının elini tutarak AVM’den ayrıldı.

2Gayrimenkule yatırım yapıyorum

Gayrimenkule yatırım yapıyorum

Burcu Esmersoy, önceki gün elinde para dolu bir zarfla döviz bürosu ve banka arasında koştururken objektife yansıdı. Akmerkez’de görüntülenen Burcu Esmersoy, “Kazandıklarınızla yatırım yapıyor musunuz?” sorusuna “Ben oldum olası gayrimenkule yatırım yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere” yanıtını verdi.

Ünlü sunucu, “Döviz bürosunda bir işlem trafiği vardı, görmeniz lazım. Bir yandan para, diğer taraftan altın alıyor herkes. Ben de euro bozdurdum, bankaya yatıracağım şimdi ödemelerim için” dedi. (Deniz BOY)

3İkinci el giyiyorum

İkinci el giyiyorum

Giyim tarzıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy, artık ikinci el giydiğini söyledi. “Üzerimdeki, ikinci elden aldığım bir erkek takımı” diyen sunucu, şöyle konuştu: “Bir süredir ikinci el kıyafetler kullanıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bu şekilde ilerliyorum. Ekonomimi de iyi yönetiyorum bu vesileyle.”

4Şimdi kazanma dönemi

Şimdi kazanma dönemi

Deniz Seki de Etiler Akmerkez’deki banka şubesinde görüntülendi. Sanatçı, 1 saati aşkın süre kaldığı şubeden çıkarken “Para biriktiriyorum. Şimdi kazanma dönemi, yatırım zamanı. Muhasebecimle beraber geldim, birtakım işlemler vardı, onları hallettik” dedi. Bir süre önce mide operasyonu geçiren ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili soru üzerine “Hâlâ sıkıntım devam ediyor, tedavi sürecim sürüyor. İlaçlarımı kullanıyorum” diye konuştu. ◊ Deniz BOY

576 yaş kutlaması

76 yaş kutlaması

Arabesk müziğin ‘Baba’sı Ferdi Tayfur, sosyal medya hesaplarında 76’ncı yaşına özel bir video yayınladı. Tayfur, yeni yaşını kutlayan sanatçı dostlarına ve takipçilerine “Emmoğlu” şarkısı eşliğinde teşekkür etti. Sanatçı, evinin bulunduğu Marmaris’te çektiği o görüntülerde şöyle dedi: “Ben burayı cennet olarak görüyorum ve başka cennet istemiyorum. Eğer bir yerde mutluysan, neresi olursa olsun orası senin cennetindir.”

6Hesaplar Esra’dan

Hesaplar Esra’dan

Yemek sonrası hesabı ödeyen Esra Dermancıoğlu, objektifleri fark edince mekandan ayrıldı. Bir anda yalnız kalan Demet Evgar, muhabirlerle sohbet etti. Ünlü oyuncu, “Gündeminizde yeni bir proje var mı?” sorusuna “Var ama sürpriz, şu anda bozamam” yanıtını verdi. Oyuncu, SMA hastası bir bebek için başlattığı yardım kampanyası hakkında da şöyle dedi: “Bebeğimizin parasını topladık. Biliyorsunuz çok büyük paralar gerekiyor tedavi için. Biz elimizden geleni yaptık. Yüzümüzün akıyla kampanyayı bitirdiğimiz için çok mutluyuz.” ◊ Deniz BOY

7Pandora olmak heyecan vericiydi

Pandora olmak heyecan vericiydi

Demet Evgar, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Ani Haddeler ve İKSV Alt Kat’ın kuklalı çocuk gösterisi “Mitolojik Hikayeler” ile seyirci karşısına çıktı. “Pandora’nın Kutusu” oyununda konuk sanatçı olarak yer alan Evgar, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı: “Pandora olmak çok heyecan vericiydi. Pandora’nın merakına, cesaretine, umuduna selam olsun.”

8Çöl prensesi

Çöl prensesi

Annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça’yla tatile çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, çölde çektirdiği fotoğrafları Arapça “Çöl prensesi” notuyla 2.7 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

9Doğayla iç içe olmak bize çok iyi geldi

Doğayla iç içe olmak bize çok iyi geldi

Büşra Develi ve Melisa Şenolsun, önceki gece Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi. Şenolsun’la birlikte çıktıkları tatilden yeni döndüklerini belirten Develi, “Melisa’yla doğayla iç içe çok güzel bir tatil yaptık. Orada olmak bize çok iyi geldi” dedi. Dijital platformda yayınlanacak bir diziye başlamaya hazırlanan oyuncu, projenin detayları sorulunca “Dizi ve rolüm hakkında bilgi vermeyeyim, sürpriz olsun” diye konuştu. ( Sayit DURMAZ)

10Yengenize alışveriş yapıyorum

Yengenize alışveriş yapıyorum

Okan Kurt geçtiğimiz gün Aqua Florya AVM’de objektife takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Kurt, “Yengenizin (Demet Akalın) eksikleri vardı, onları almaya geldim. Her şey yolunda çok şükür. Yakında buradaki dükkanımız da açılacak. Sık sık görüşürüz artık” dedi.

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