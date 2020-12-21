Hazal Kaya şaşırtacak! Şan dersleri almaya başladı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti.
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Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı.
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Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
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Yeni yıl öncesi yeni imza
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.
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2.6 milyon takipçisiyle Instagram’ın en popüler oyuncularından olan Hazal Filiz Küçükköse de yeni ajansıyla yeni projelere imza atacağı için oldukça heyecanlı. Şimdilerde bir dönem dizisi için okumalara başlayan güzel oyuncu, çok yakında hem bir marka işbirliğiyle hem de yepyeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.
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Dekorasyon hizmetine başladılar
Cemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.
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Arjantin yolcusu
Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, başrolünü Melis Tüzüngüç’le paylaştığı “Kanatsız Kuşlar” dizisiyle Arjantin’de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Ülkenin en büyük TV kanalı Telefe’de prime time’da yayınlanan dizi, reytinglerde her hafta birinci olarak başarı elde etmeye devam ediyor.
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Bu başarıyla birlikte Arjantin’den Ümit Kantarcılar’a güzel bir teklif gelmiş. Türkiye’de de üretim yapan Arjantin’in büyük bir giyim firması, Kantarcılar’dan markanın reklam yüzü olmasını istemiş. Oyuncu, pandeminin etkileri azalmaya başladığında Arjantin’e gidecek, hem hayranlarıyla buluşacak hem de reklam çekimi yapacak.