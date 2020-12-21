Hazal Kaya şaşırtacak! Şan dersleri almaya başladı

2.6 milyon takipçisiyle Instagram’ın en popüler oyuncularından olan Hazal Filiz Küçükköse de yeni ajansıyla yeni projelere imza atacağı için oldukça heyecanlı. Şimdilerde bir dönem dizisi için okumalara başlayan güzel oyuncu, çok yakında hem bir marka işbirliğiyle hem de yepyeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.