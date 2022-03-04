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Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında? Hazal Kaya Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları arasında

#Hazal Kaya#Pera Palas’Ta Gece Yarısı#Hazal Kaya Kimdir

Hazal Kaya ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi izleyici karşısına çıktı. Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında?

1/3Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında Hazal Kaya Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları arasında

Hazal Kaya’nın kaç yaşında olduğu ve oynadığı diziler merak ediliyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix’te yayınlanıyor. Midnight At The Pera Palace kitabından uyarlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı’nda yer alan Hazal Kaya 1990 doğumludur. Başarılı birçok yapımda rol alan Hazal Kaya, Aşkı Memnu dizisi ile hafızalara kazınmıştı.

2/3HAZAL KAYA KİMDİR

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı Film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe ile birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor. Ali Atay ile evli olan Kaya'nın bir çocuğu bulunuyor.

3/3HANGİ PROJELERDE YER ALDI

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Yıl           Adı         Rol          Notlar

2011      Çalgı Çengi          (Depoya Gelen Genç Kız)             Yardımcı oyuncu

2011      Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm             Berna Ç.               Konuk oyuncu

2011      Ay Büyürken Uyuyamam             Hülya    Başrol oyuncusu

2012      Bu Son Olsun     Lale        Başrol oyuncusu



2013      Mavi Dalga          Arzu      Konuk oyuncu2014      İtirazım Var         Zeynep Bulut     Başrol oyuncusu

2018      Kırık Kalpler Bankası       Aslım     Başrol oyuncusu

Yıl           Adı         Rol          Notlar

2006      Sıla         Berrin    Konuk oyuncu

2006      Taşların Sırrı       Bengü   Konuk oyuncu

2006      Acemi Cadı          Pelin      Konuk oyuncu

2007-2008           Genco   Özge (Gülay Erkaya)       Başrol oyuncusu

2008-2010           Aşk-ı Memnu     Nihal Ziyagil        Yardımcı oyuncu

2011-2012           Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi   Berna Ç.               Konuk oyuncu

2011-2012           Adını Feriha Koydum     Feriha Yılmaz Sarrafoğlu               Başrol oyuncusu

2012      Son Yaz-Balkanlar 1912  Emine   Başrol oyuncusu

2013      A.Ş.K.    Azra Özak            Başrol oyuncusu

2015      Maral: En Güzel Hikayem             Maral Erdem     Başrol oyuncusu

2017      Utanmazlar        -              Başrol oyuncusu

2017      Bizim Hikaye      Filiz        Başrol oyuncusu

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#Hazal Kaya#Pera Palas’Ta Gece Yarısı#Hazal Kaya Kimdir