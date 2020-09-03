Hazal Kaya: Kiloluyum diye dergiye kapak yapmadılar

KİLOLUYA BAŞROL YOK “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor.Aslında anlatmaya alıştığımız hikayelerle de ilgisi var bu tercihin. Kilolu kadınlara dair bir hikaye anlatılamazmış, insanlar güzellik standartlarına uyan kadınların hikayelerini izlermiş gibi bir hâl vardı bütün dünyada ama bu kırıldı aslında.”