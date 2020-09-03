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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 07:11 | 

Hazal Kaya: Kiloluyum diye dergiye kapak yapmadılar

Hazal Kaya, Elle dergisinin yeni sayısına konuştu. Röportajında boyu ve kilosuyla ilgili yapılan yaralayıcı yorumlardan bahseden oyuncu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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1DÜŞÜK ZEKALI ŞAKALAR
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DÜŞÜK ZEKALI ŞAKALAR

“Küçük yaştan beri oyunculuk yaptığım için herkesin gözünün önünde yaşadım başıma gelenleri. Önce ‘takoz kullanıyor’ haberleri çıktı. Boyum kısaymış, onun altı çizildi.

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Düşük zekalı şakaların, soruların sonu gelmedi. Sonra kilo aldığım bir dönem oldu. Şeker hastalığımın tespit edildiği dönemdir hatta. Korkunç başlıklar atıldı. Sosyal medyada çok yaralayıcı olabilecek şeyler yazıldı, çizildi.”

3ŞİDDET BENİ GÜÇLENDİRDİ
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ŞİDDET BENİ GÜÇLENDİRDİ

“O dönem çıkıp ‘Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla, ameliyatlarla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz’ dedim.

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Daha çok güçlenmek, başkalarına da güç vermek arzusu yarattı bu uğradığım şiddet. ‘Taş gibi kadın’ dediğim birinin diz kapağının üstünde yağlanma oldu diye üzüldüğünü gördüğüm gün kafam açıldı.”

5İÇ SAYFALARA ALINDIM
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İÇ SAYFALARA ALINDIM

“Mevzu kadına gelince bir değersizleştirme sistemi çalışıyor. Sosyal medya ve moda endüstrisi de körüklüyor bu değersizleştirmeyi.

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Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Bu böyle bir sistem. Ama değişim umut veriyor.”

7KİLOLUYA BAŞROL YOK
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KİLOLUYA BAŞROL YOK

“Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor.Aslında anlatmaya alıştığımız hikayelerle de ilgisi var bu tercihin. Kilolu kadınlara dair bir hikaye anlatılamazmış, insanlar güzellik standartlarına uyan kadınların hikayelerini izlermiş gibi bir hâl vardı bütün dünyada ama bu kırıldı aslında.”

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