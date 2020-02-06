Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 12:09,
Hazal Kaya: Kilo dediğin nedir, yaptığım şey mucizevi!
3 ay önce anne olan Hazal Kaya'dan hemcinslerine destek.
Hazal Kaya 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali kasım ayında dünyaya geldi.
İşte Hazal Kaya'nın açıklamaları:
"Babasına benziyor. İyi huylu, uyumlu bir çocuk. Çok tatlı bir dönemdeyiz. Doğum sonrası çok özel bir dönem. Vücudumuzun yaptığı şeye inanamıyoruz kadınlar olarak. Sizin için anlaması çok zor eminim. Kilo aldım, kilo verdim hiç orasında değiliz mevzunun. Çocuğun sağlığı nasıl? İyi besleniyor mu? Keyfi yerinde mi orasındayız."
"Buradan cesaret alıp, sosyal medyada çok dövüyorlar kadınları. siz de buna ön ayak olmayın isterim. Çünkü gerçekten kilo nedir ki yani? Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Alınır, verilir... Hiç belli olmaz o işler. Bir de onun haberi olur 'Ne kadar zayıfladı' diye. Hiç bunlar haber değeri taşıyan şeyler olmasın. Önemli olan evlatlarımızın sağlığı"
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