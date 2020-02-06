Hazal Kaya: Kilo dediğin nedir, yaptığım şey mucizevi!

"Kadınların kendi bedeniyle ilgili kötü hissetmesini istemem. Ben de hissetmiyorum. Vücudumun yapabildiği şey çok mucizevi ve kilo çok basit bir şey. size de tavsiyem ve hatta ricam hiç bunun üstüne gitmeyin. Çünkü hiç önemli bir şey değil bu. Hiçbir değeri yok."