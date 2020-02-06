MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHazal Kaya: Kilo dediğin nedir, yaptığım şey mucizevi!
GeriMagazin Hazal Kaya: Kilo dediğin nedir, yaptığım şey mucizevi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 12:09, /

Hazal Kaya: Kilo dediğin nedir, yaptığım şey mucizevi!

3 ay önce anne olan Hazal Kaya'dan hemcinslerine destek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hazal Kaya 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali kasım ayında dünyaya geldi.

2

3 ay önce anne olan Hazal Kaya, dün gece Özgür Masur defilesinde ortaya çıktı. Kaya, doğum kilolarıyla ilgili sorulara "kilo dediğin nedir, alınır verilir... Önemli olan evlatlarımızın sağlığı" dedi.

3

İşte Hazal Kaya'nın açıklamaları:

"Babasına benziyor. İyi huylu, uyumlu bir çocuk. Çok tatlı bir dönemdeyiz. Doğum sonrası çok özel bir dönem. Vücudumuzun yaptığı şeye inanamıyoruz kadınlar olarak. Sizin için anlaması çok zor eminim. Kilo aldım, kilo verdim hiç orasında değiliz mevzunun. Çocuğun sağlığı nasıl? İyi besleniyor mu? Keyfi yerinde mi orasındayız."

4

"Kadınların kendi bedeniyle ilgili kötü hissetmesini istemem. Ben de hissetmiyorum. Vücudumun yapabildiği şey çok mucizevi ve kilo çok basit bir şey. size de tavsiyem ve hatta ricam hiç bunun üstüne gitmeyin. Çünkü hiç önemli bir şey değil bu. Hiçbir değeri yok."

5

"Buradan cesaret alıp, sosyal medyada çok dövüyorlar kadınları. siz de buna ön ayak olmayın isterim. Çünkü gerçekten kilo nedir ki yani? Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Alınır, verilir... Hiç belli olmaz o işler. Bir de onun haberi olur 'Ne kadar zayıfladı' diye. Hiç bunlar haber değeri taşıyan şeyler olmasın. Önemli olan evlatlarımızın sağlığı"

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi