Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 2 yaşında!

Sahte hesabım yok!

ELÇİN Sangu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. İbrahim Selim’in sorularını yanıtlayan oyuncu, şaşırtan bir açıklama yaptı: “Bizim sektörde sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Onlar için ‘sektörden silinir inşallah’ diyorum. ‘Bu niye böyle paralar kazanıyor’ dediğim ünlüler de var. Ama hiç dobra değilim.” Sosyal medyada sahte bir hesabı olmadığını da söyleyen Sangu, Selim’in “Olmayacak birini stalk’larken yanlışlıkla like’layıp ardından like’ı geri çektin mi?” sorusuna ise “Ben genelde birini stalk’lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zaten sayfamı da kendim yönetiyorum” yanıtını verdi