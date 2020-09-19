Hazal Kaya: Çocuğumun sahibi değilim

NİHAL İLE BÜYÜDÜM İşte Hazal Kaya'nın açıklamalarından satır başları:

Henüz liseye giderken rol aldığı ‘Aşk-ı Mennu’ için Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik.