Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 08:27,
Hazal Kaya: Bastım filtreyi hakkınızı helal edin! Gözlerimin altı mor değil, çürük artık...
Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor...
Geçtiğimiz yıl anne olan Hazal Kaya, corona virüs nedeniyle eve kapandı. Oyuncu vaktinin tamamını evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiriyor.
Hazal Kaya, karantina günlerinden bir fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kaya altına şu notu düştü:
"Bastım filtreyi hakkınızı helal edin. Oğlan geceleri uyumaz oldu. Gözlerimin altları mor değil, çürük artık. Bir de saçlarımı en sağdan ayırdım. Ne diyorsunuz? Sabahları küpe takmadan da salona inmiyorum. Büyüyünce Ziyagil olup topuklularımla ineceğim. İyi mi?"
BELİ İNCELDİ!
Eda Taşpınar'ın "Uyanmanın yolu... Çok güzel bir gün" notu ile yayınladığı fotoğrafta photoshop'la incelen beli dikkatli gözlerden kaçmadı.
Eda Taşpınar'ın fotoğrafına 1 saatte 5 bin beğeni geldi.
Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı her fotoğraf ve açıklaması haber olan başarılı şarkıcı Hadise, son olarak ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
ÖZGE ULUSOY’A BENZETİLDİ
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise'nin fotoğrafı olay oldu. Hadise, ayna karşısında verdiği pozda manken Özge Ulusoy’a benzetildi. “Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” yorumları yapıldı. Şaşırtan benzerlik sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Oyuncu Naz Elmas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı olay oldu. Kalçasını küçültmek isteyen Elmas, vücut yapısıyla öyle bir oynadı ki ortaya garip bir görüntü çıktı.
ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?
Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı. Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.
Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Instagram'da yapılan photoshop hilelerine paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
"Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane... (Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz.)"
Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu.
INSTAGRAM
Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' yorumunda bulundu.
INSTAGRAM
Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaşan Mola, takipçilerini güldürdü.
INSTAGRAM
2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Instagram sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı.
Cemre, birçok ünlünün aksine photoshop yöntemiyle kendini şişmanlattı.
INSTAGRAM
Ünlü oyuncu fotoğrafını paylaşmadan önce belini inceltti, vücuduna üçgen bir görünüm kazandırdı. Güleç'in fotoğrafını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı!
Instagram'da photoshop'lu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:
"Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum"
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