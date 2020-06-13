Hazal Kaya: Babasının oğlu olsun diye adını Ali koydum
Hazal Kaya, Gzonemag dergisinin Instagram sayfasında Sencer Piyancı’nın sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu sohbet sırasında eşi Ali Atay’ın desteğiyle bir kadın öyküsü kaleme aldığını ağzından kaçırdı.
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1
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◊ Korona günlerin nasıl geçiyor?
- Korona günlerinde sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösterdim. Salgın nedeniyle yeni projem rafa kalkmıştı ama bir anda sete başlarsak doğum kilolarımla ne yaparım diye düşündüm. Bana kalsa ‘Ne var canım lohusayım’ deyip rahat rahat yiyecektim ama bir projem olduğu için dikkat ettim.Kitap okudum, senaryoyu biraz daha çalıştım. Bir de Fiko (Fikret Ali) ile hayat çok güzelmiş. Normalde sette olacağım için onun bu aylarına çok şahit olamayacaktım. Onunla vakit geçirmek bana çok iyi geldi.
2
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◊ “Aşk-ı Memnu”da Nihal karakterini kabul ettiğin zaman dizinin fenomen haline geleceğini biliyor muydun?
- Bir kere ben kabul etmedim. Diziye kabul edilmek için 150 kere deneme çekimine girdim. Her seferinde stresliydim. Seçildiğimi de çok geç öğrendim. Selçuk Yöntem babamı oynayacaktı, çok heyecanlandım. Selçuk Selçuk Yöntem’in karşısında nasıl oynayacağım diye düşündüm. Sağ olsun sıcacık, dünya tatlısıdır. Hâlâ birbirimize ‘tatlım’ deriz. Benim için çok büyük bir şanstı. Böyle bir başarıyı önceden öngörmek tabii ki mümkün değildi.
3
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NİHAL’E UYUZ OLUYORDUM
◊ Dizinin tekrar bölümlerini izliyor musun?
- Bir ara izliyordum. Her sene 3-5 kere yayınlandığı için. (Gülüyor) Fakat hiç böyle baştan sona oturup izlememiştim. Hamileyken Ali (Atay) ile oturup izledik. Sıfırdan başladık bir anda 79 bölüm oldu. Baştan sona izleyince fikrim çok değişti.
4
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◊ Diziyi izlerken kendini eleştirdin mi?
- Acayip bir şey söyleyeyim mi? İzlerken şunu fark ettim; 10 sene içinde kendimi sevmeyi öğrenmişim. Eskiden kendimi izlerken daha yargılayıcıydım. ‘Orada öyle mi oynanır? Ne biçim olmuş” diye. 18 yaşına sette girmiştim. Ne tatlıymışım, ne kadar samimiymişim. Nihal’e bakış açım çok değişti. Dizi yayınlanırken izleyiciden çok etkilendiğimi fark ettim. Ben de onlar gibi Nihal’e uyuz oluyordum...
5
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◊ “Aşk- Memnu”dan sonra oynadığın “Adını Ferih Koydum” dizisiyle ilgili endişelerin oldu mu?
- Aslında o benim için yapabilirim iddiasıydı. “Aşk-ı Memnu” çok başarılı olmuştu, onun üzerine yapacağım şey beni çok germişti. Feriha’yı ilk okuduğumda ‘Çok klasik değil mi bu hikaye’ demiştim. İki üç kere reddetme teşebbüsünde bulundum. O zamanki menajerim ve Fatih Aksoy, ‘Çok iyi olacak bu iş’ diyerek gaza getirdiler. Gerçekten de öyle oldu. O zamandan beri hep Fatih Bey’in sözünü dinlerim.
6
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ALİ İLE BİRLİKTE ROL ALMAK İSTERİM
◊ Kendin bir şeyler yazıp çiziyor musun? İleride senaryosu sana ait bir sinema filmi görür müyüz?
- Ali (Atay) beni bu konuda çok gazladı. İnsanın hayatında yeteneklerine destek olan birisinin olması çok önemli. Bir senaryo okumuştum ve çok sinirlenmiştim. ‘Bu nasıl bir senaryo’ diye söylenirken Ali ‘Sen yaz’ demişti. Daha sonra arkadaşlarım Aslı (Kızmaz) ve Bengisu (Uzunöz) ile bir araya geldik. Bir şeyler yazmayı denedik, hâlâ da deniyoruz. Yönetmen olarak çeker miyim, bilmiyorum. Oynamayı tercih edebilirim. Bir kadın öyküsü ya da böyle... Bak az kalsın üstünde çalıştığımız şeyi söyleyecektim. Benim de çenem! (Gülüyor)
7
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◊ Eşinizle birlikte kamera karşısına geçmeyi düşünür müsünüz?
- Çok isteriz. Eskiden bir korku vardı, insanların ‘İlişkilerini mi kullanıyorlar’ diye düşünme ihtimali bizi geriyordu ama şimdi neyse ne çok istiyorum.
8
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◊ Anne olmak seni değiştirdi mi? Neler öğrendin Fikret’ten?
- Adı Fikret Ali de ben Fikret diyorum. Çok aşığım babasına, babasının oğlu olsun diye Ali ismini de koydum. Tipi de çok benzedi. Bakışları filan çok benziyor. Fikret’ten ilk önce onun benim öğretmenim olduğunu öğrendim. Birini her an takip etme ihtiyacı çok acayip. Her an kafamın ucunda o var. Bu sabah aşı oldu ve şu an ne yapıyor, ateşi var mıdır diye düşünüyorum. O büyürken de hayata teslim olmayı öğrendim. Sürekli okuyorum. Bir şeyi çok sevdiğini görüyorum. Çok net olduğunu görüyorum. Öyle bir eğiteyim ki kırmayım istiyorum. Onun üzerinden aslında sürekli kendimi geliştiriyorum. Artık benim her şey iki kişilik.
9
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◊ İleride estetik yaptırmayı düşür müsün?
- Şu an o noktada değilim ama niye düşünmeyeyim, düşünülür. İnsanları yargılamamak lazım.