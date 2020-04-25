Hazal Kaya: Anneyim umutsuz olamam!

KADINLARIN BİRBİRİNE BASKISI ÇOK FAZLA Oyuncu, hamileyken etraftaki hemcinslerin kendine yaptığı psikolojik şiddetten de bahsetti: “Hamilelik zamanlarımda eczanede ‘Emzireceksin değil mi’ diyen bir teyzeyle karşılaştım. Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana ‘Normal doğuruyorsunuz değil mi’ diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla” dedi.