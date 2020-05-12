Hazal Kaya: 2 ay çocuğa kimseyi yaklaştırmadım

- Anneliği 6 aydır yaşıyorum. Çok zevkli bir şey. Küçük bir insanı hayatta tutuyor olabilmek, büyütmek çok güzel bir duygu. Bunu dibine kadar yaşayın kimseye sormadan.

Özgür olun, mutlu olun. Sevgi ve güvenden başka çok fazla şeye ihtiyaçları yok.

Bütün kedi-köpek anneleri, bitki anneleri, çoluk çocuk anneleri, özel çocukların anneleri; hepiniz şahanesiniz. Eksik değilsiniz. “Mükemmel anne” diye bir şey yok. Hepimizin eksikleri var. Kendinizi sadece mutlu hissedin, yeter.