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Magazin
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 18:09 | 

Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler barıştı

Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse kısa süre önce yollarını ayırdığı işletmeci sevgilisi Alp Güler ile barıştı.

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Güzel oyuncu Küçükköse, 2 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz ay sonlandırmıştı. Ayrılık kısa sürdü Hazal Küçükköse ve sevgilisi Alp Güler barıştı.

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Küçükköse, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Alp ile ortak arkadaşlarımız çok. Bizi birlikte görebilirsiniz. Her ilişkide iniş çıkış olur" açıklamasıyla barışacaklarının sinyalini vermişti.

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Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler, barışmanın şerefine hafta sonunu doğayla iç içe bir ortamda romantik dakikalar yaşayarak geçirdiler. Küçükköse ve Güler'e köpekleri de eşlik etti.

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