Hazal Filiz Küçükköse, 32’nci yaşını kutladı

Kutlamaya ünlü oyuncunun sevgilisi Alp Güler ve yakın dostları katıldı. Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Küçükköse, “Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim” dedi.
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Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Hazal Filiz Küçükköse’nin yakasındaki yarım altın dikkat çekti.
Hazal Filiz Küçükköse doğum gününde pembe bir kıyafet tercih etti.
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Yorum yapmam
Ezgi Mola geceye sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katıldı. Ünlü oyuncuya “Alice” müzikalindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la sürpriz aşkı soruldu.
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Sorulara yanıt vermek istemeyen Mola, “Bu konulara girmeyelim, işgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli, çünkü onlar bir şey demiyor” dedi.