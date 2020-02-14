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Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 09:03, /

Hazal Filiz Küçükköse, 32’nci yaşını kutladı

Hazal Filiz Küçükköse, 32’nci yaşını önceki akşam Arnavutköy’deki Rise Fall adlı mekanda kutladı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Kutlamaya ünlü oyuncunun sevgilisi Alp Güler ve yakın dostları katıldı. Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Küçükköse, “Bugün benim doğum günüm ve kendimi rahat hissettiğim bir şekilde giyindim” dedi.

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Mekan çıkışı sevgilisi Alp Güler’le objektife poz veren Hazal Filiz Küçükköse’nin yakasındaki yarım altın dikkat çekti.

Hazal Filiz Küçükköse doğum gününde pembe bir kıyafet tercih etti.

3Yorum yapmam

Yorum yapmam

Ezgi Mola geceye sevgilisi Mustafa Aksakallı ile katıldı. Ünlü oyuncuya “Alice” müzikalindeki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya’nın Cem Yılmaz’la sürpriz aşkı soruldu.

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Sorulara yanıt vermek istemeyen Mola, “Bu konulara girmeyelim, işgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli, çünkü onlar bir şey demiyor” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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