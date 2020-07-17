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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 15:20,

Hayvanseverleri ayağa kaldıran iddia!

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde bakımevindeki köpeklerin, 2 hayvansever tarafından bir kamyon kasasında baygın halde görüntülenip, diri diri gömüldükleri iddiası üzerine Adapazarı Belediyesi, idari soruşturma başlattı. Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu da savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını söyleyen Turhan Hurma da, “Bakımevinin halka açık bir yer olması lazım. Ancak günün 2 saati açık, hapishane gibi her tarafı kapalı. İçeride neler olduğunu anlayamıyoruz, sadece baygın köpekler götürülürken görüyoruz.'' dedi.

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