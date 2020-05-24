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Teknoloji
BBC / Hurriyet.com.tr / National Geographic - Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 23:19,

Hayvanların inanılmaz özellikleri: Şaşıracaksınız...

Hayvanlar da bizim gibi doğanın vazgeçilmez bir parçası; ancak onları gerçekten ne kadar tanıyoruz? İşte öğrenince şaşıracağınız hayvanların inanılmaz özellikleri...

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1Orman kurbağası
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Orman kurbağası

Orman kurbağalarını doğasında görüp ayırt edebilmek pek mümkün değilse de onların asıl dikkat çeken özelliği kış boyunca kendilerini dondurup hayat belirtisi vermemesi ve yaz aylarında buzlarını çözüp yaşamına devam etmesi...

2Baykuş
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Baykuş

Baykuşların doğada pek çok türü var; ancak bilinmeyen bir özellikleri var ki onları diğer canlılardan ayırıyor. Gözlerine dikkatle bakın. Bu hayvanların aslında bilinenin aksine üç kat göz kapağı var.

3Kutup martısı
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Kutup martısı

Doğanın en güzide canlılarından biri olan kutup martılaır, rengarenk gagası ve farklı görünümüyle bilinir. Ancak bu hayvanlar aynı zamanda yuva yaparken bir odasını tuvalet olarak ayırır!

4Penguen
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Penguen

Yürüyüşleriyle gönüllerde taht kuran penguenler, sevimli canlılardır. Pek çok türü bulunur ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen canlılardan biridir. Peki penguenlerin çakıl taşıyla karşı cinse evlilik telif ettiğini biliyor muydunuz?

5İnek
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İnek

Doğada bulunması bir yana, insanlarla asırlardır birlikte yaşayan bu hayvanların olmadığı bir dünyayı düşlemek gerçekten zor. Düşlemek demişken ineklerin diğer hayvanlardan farklı olarak rüya görebildiğini biliyor muydunuz?

6Ateş böceği
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Ateş böceği

Yaz aylarında geceleri onları görmek gerçekten de büyük bir mutluluk kaynağı. Bazen onlarcasının gece karanlığında yanıp söndüğünü görebilirsiniz. Ancak her ateş böceğinin kendisine özgü bir yanma şeklinin olduğu pek bilinmez.

7Kutup ayısı
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Kutup ayısı

Küresel ısınmanın en çok etkilediği canlılardan biri olan kutup ayıları, beyaz kürkleriyle bilinir. Ancak kutup ayılarının kürkü yarı saydam, derileri ise simsiyahtır.

8Koala
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Koala

Geçen yıl sonu başlayan ve aylarca süren Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle zarar gören pek çok canlı türünden biri olan koalaların parmak izleri, insanların parmak izine fazlasıyla benziyor. Öyle ki, suç mahaline girdiklerinde parmak izleri birbirine karışabiliyor.

9Panda
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Panda

Oldukça şirin olan bu canlılar uzak doğunun sembolü gibidir. Pek bilinmese de pandalar günün yarısını sadece yemek yiyerek geçirir.

10Tarantula
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Tarantula

Örümcek türleri içinde hatırı sayılır bir şöhreti olan tarantulalar, ilginç bir özelliğe sahip. Karınları doyduktan sonra neredeyse 2 yıl boyunca hiç yemek yemezler ve bu şekilde yaşayabilirler.

11
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Diğer yandan dünya üzerinde pek çok tehlikeli canlı da bulunuyor. Bakın dünyada en çok 'can' alan canlı kim?

12
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Denizanası

Sizce yılda kaç insan denizanası yüzünden ölüyor?

13
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Denizanası

Her yıl en az 40 kişi denizanası yüzünden hayatını kaybediyor.

14
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Bağırsak kurdu

Sizce yılda kaç insan bağırsak kurdu yüzünden ölüyor?

15
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Bağırsak kurdu

Her yıl en az 2000 kişi bu bağırsak kurtları yüzünden hayatını kaybediyor.

16
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17
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Sizce yılda kaç insan timsahlar yüzünden ölüyor?

18
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Timsah (Alligator)

Her yıl en az bir insan timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

19
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Köpekbalığı

Sizce yılda kaç insan köpekbalıkları yüzünden ölüyor?

20
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Köpekbalığı

Her yıl en az 5 kişi köpekbalıkları yüzünden hayatını kaybediyor.

21
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Kurt

Sizce yılda kaç insan kurtlar yüzünden ölüyor?

22
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Kurt

Her yıl en az 10 kişi kurtlar yüzünden hayatını kaybediyor.

23
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At

Sizce yılda kaç insan atlar yüzünden ölüyor?

24
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At

Her yıl en az 20 kişi atlar yüzünden hayatını kaybediyor. Tabii ki ölümlerin en önemli sebebi ata binenlerin başına gelen kazalar...

25
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Leopar

Sizce yılda kaç insan leopar yüzünden ölüyor?

26
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Leopar

Her yıl en az 29 kişi leoparlar yüzünden hayatını kaybediyor.

27
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Karınca

Sizce yılda kaç insan karınca yüzünden ölüyor?

28
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Karınca

Her yıl en az 30 kişi karıncalar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle zehirli türlerinden uzak durmak gerek.

29
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Arı

Sizce yılda kaç insan arılar yüzünden ölüyor?

30
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Arı

Her yıl en az 53 kişi arılar yüzünden hayatını kaybediyor.

31
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Geyik

Sizce yılda kaç insan geyikler yüzünden ölüyor?

32
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Geyik

Her yıl en az 130 kişi geyikler yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle yol ortasında kendini gösteren geyikler araç kazalarına yol açıyor.

33
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Bizon

Sizce yılda kaç insan bizonlar yüzünden ölüyor?

34
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Bizon

Her yıl en az 200 kişi bizonlar yüzünden hayatını kaybediyor.

35
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Aslan

Sizce yılda kaç insan aslanlar yüzünden ölüyor?

36
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Aslan

Her yıl en az 250 kişi aslanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

37
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Fil

Sizce yılda kaç insan filler yüzünden ölüyor?

38
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Fil

Her yıl en az 500 kişi filler yüzünden hayatını kaybediyor.

39
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Su aygırı

Sizce yılda kaç insan suaygırıları yüzünden ölüyor?

40
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Su aygırı

Her yıl en az 500 kişi suaygırıları yüzünden hayatını kaybediyor.

41
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Timsah (Crocodile)

Sizce yılda kaç insan bu timsah türü yüzünden ölüyor?

42
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Timsah (Crocodile)

Her yıl en az 1000 kişi bu timsahlar yüzünden hayatını kaybediyor.

43
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Yuvarlak solucan

Sizce yılda kaç insan yuvarlak solucan yüzünden ölüyor?

44
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Yuvarlak solucan

Her yıl en az 2500 kişi bu solucanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

45
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Akrep

Sizce yılda kaç insan akrepler yüzünden ölüyor?

46
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Akrep

Her yıl en az 3250 kişi akrepler yüzünden hayatını kaybediyor.

47
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Salyangoz

Sizce yılda kaç insan salyangozlar yüzünden ölüyor?

48
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Salyangoz

Her yıl en az 10000 kişi salyangozlar yüzünden hayatını kaybediyor. Özellikle tropik bölgelerdeki türlerinin saldıkları parazitler ölümlere yol açıyor.

49
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Suikastçı böcek

Sizce yılda kaç insan bu böcekler yüzünden ölüyor?

50
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Suikastçı böcek

Bu sayı 10 bini buluyor!

51
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Çeçe sineği

Sizce yılda kaç insan çeçe sinekleri yüzünden ölüyor?

52
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Çeçe sineği

Her yıl en az 10 bin kişi çeçe sinekleri yüzünden hayatını kaybediyor.

53
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Köpek

Sizce yılda kaç insan köpekler yüzünden ölüyor?

54
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Köpek

Her yıl en az 25 bin kişi köpekler yüzünden hayatını kaybediyor.

55
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Yılan

Sizce yılda kaç insan yılanlar yüzünden ölüyor?

56
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Yılan

Her yıl en az 50 bin kişi yılanlar yüzünden hayatını kaybediyor.

57
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İnsanlar

Sizce yılda kaç kişi insanların bizzat kendisi yüzünden ölüyor?

58
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İnsanlar

Her yıl en az 475 bin kişi insanların kendisi yüzünden hayatını kaybediyor.

59
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Sivrisinek

Sizce yılda kaç insan sivrisinekler yüzünden ölüyor?

60
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Sivrisinek

Her yıl en az 1 milyon kişi sivrisinek yüzünden hayatını kaybediyor. Yani dünyanın en ölümcül canlısı gündüz kaybolan, gece ortaya çıkan ve yanımızdan ayrılmayan sivrisineklerden başkası değil!

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