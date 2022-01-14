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Hayvan severlerden "14 Ocak uzatılsın" talebi... Son gün 14 Ocak’tı! Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre uzatılacak mı?

#Yasaklı 6 Köpek#Genelge#14 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Aralık 2021’de ‘Tehlike Arz Eden Hayvanlar’ konulu bir genelge yayınlamıştı. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Verilen sürenin uzatılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada “14ocakuzatılsın” etiketiyle kampanya başlattı. Peki, yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre uzatılacak mı?

1/4Hayvan severlerden 14 Ocak uzatılsın talebi... Son gün 14 Ocak’tı Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre uzatılacak mı

Farklı uygulama ve sorumlulukları gerektiren ‘tehlikeli ırklar’ konusu gündemdeki yerini koruyor. ‘Tehlike Arz Eden Hayvanlar’ konulu genelge ile söz konusu hayvanların, 7332 sayılı kanun gereğince 14.07.2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş olmaları ve 14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmaları kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkân sağlanacak.

2/4SON TARİH 14 OCAK

SON TARİH 14 OCAK

Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere, hayvanlarını kısırlaştırmak, çip taktırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre ise 14 Ocak 2022’de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine para cezası verilecek, köpeklerine de el konulacak. Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabilecek.

3/4TERK EDENE 30 BİN TL CEZA

TERK EDENE 30 BİN TL CEZA

Tehlikeli türü sokağa terk edenlere ise 30 bin lira ceza kesilecek. Düzenleme ile getirilen geçici maddeye göre pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek.

4/4Hayvan severlerden 14 Ocak uzatılsın talebi... Son gün 14 Ocak’tı Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre uzatılacak mı

Bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. 14 Ocak’tan sonra da kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacaklar. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere de 11 bin TL idari para cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Aralık 2021’de ‘Tehlike Arz Eden Hayvanlar’ konulu bir genelge yayınlamıştı. Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Verilen sürenin uzatılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada “14ocakuzatılsın” etiketiyle kampanya başlattı. Peki, yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için verilen süre uzatılacak mı?

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#Yasaklı 6 Köpek#Genelge#14 Ocak