Save Ralph filmiyle gündeme geldi! Hayvan deneyi yapmayan kozmetik markaları nasıl anlaşılır?
Hayvan deneyi yapmayan markalar Save Ralph filmiyle gündeme geldi. Ricky Gervais, Zac Efron gibi başarılı oyuncuların seslendirmelerini yaptığı kısa film, özellikle kozmetik markalarının hayvanlara uyguladığı işkencelere dikkat çekiyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı. Peki, Hayvan deneyi yapmayan kozmetik markaları nasıl anlaşılır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Türkçe tercümesi "Ralph'i Kurtar" olan Save Ralph adlı kısa film son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Birçok sosyal medya platformunda paylaşılan Save Ralph filmi, özellikle kozmetik markalarının tercih ettiği hayvanlar üzerinde test yapma zorbalığına dikkat çekiyor. Peki, hayvan deneyi yapmayan kozmetik markalar nasıl anlaşılır?
2
Kozmetik sektöründeki birçok marka ürünlerinin insan vücuduna olan zararını tespit etmek için, bu kimyasalları hayvanların vücutlarına uyguluyorlar. Hayvanlar sırf bu yüzden öldürücü olabilecek birçok zararlı kimyasala maruz kalıyor ve dayanılmaz acılar çekiyorlar.
3
Bu konuda markalar beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3'e ayrılıyorlar
Ürünlerin içeriğindeki her madde vegansa ya da söz konusu marka hayvanlar üzerinde deney yapmıyorsa beyaz gruba giriyor. Marka kendi başına deney yapmıyor fakat içeriğindeki maddenin tedarikçisi yapıyorsa marka gri gruba giriyor.
Siyah bölge ise hayvanlar üzerinde deney yaptığını inkâr etmeyen ve evimizde en çok kullandığımız markalardan oluşuyor.
4
Bir markanın, hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğini anlamak için bazı ibareler var. Deneysiz sertifikasına sahip markaları bulabilmek için en basit yöntemlerden birisi, ambalajları kontrol etmek. Eğer ürünün ambalajında "Not Tested On Animals" şeklinde bir ibare ve tavşan şeklinde bir logo varsa, hayvanlar üzerinde denenmediğinden emin olabilirsiniz.