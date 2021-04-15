Save Ralph filmiyle gündeme geldi! Hayvan deneyi yapmayan kozmetik markaları nasıl anlaşılır?

Bu konuda markalar beyaz, gri ve siyah olmak üzere 3'e ayrılıyorlar Ürünlerin içeriğindeki her madde vegansa ya da söz konusu marka hayvanlar üzerinde deney yapmıyorsa beyaz gruba giriyor. Marka kendi başına deney yapmıyor fakat içeriğindeki maddenin tedarikçisi yapıyorsa marka gri gruba giriyor.



Siyah bölge ise hayvanlar üzerinde deney yaptığını inkâr etmeyen ve evimizde en çok kullandığımız markalardan oluşuyor.