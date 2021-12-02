Hayriye Aylin Alkutay kimdir? Ölüm haberi Ülkü Ocakları Twitter hesabından verildi
Hayriye Aylin Alkutay uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Antalya Ülkü Ocakları yöneticilerinden biri olduğu öğrenilen Aylin Alkutay’ın eski kocası tarafından silahla vurulduğu öğrenildi. Ölüm haberi Ülkü Ocakları Twitter hesabından verildi. MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” sözlerine yer verdi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde ayrıldığı eşi Aylin Alkutay'ı ziyarete gelen Mustafa Ayata, eski eşi ve 2 kardeşine kurşun yağdırdı. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan M.A, ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ülkü Ocakları Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan paylaşımda "Çok üzgünüz…Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Başkanlığımızın Yöneticilerinden #AylinAlkutay eski eşinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hayriye Aylin Alkutay kimdir?
Eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay’ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.