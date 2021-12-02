Hayriye Aylin Alkutay kimdir? Ölüm haberi Ülkü Ocakları Twitter hesabından verildi

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan M.A, ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.