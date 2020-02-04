Hayranlarını şaşırttı

Ünlü şarkıcı yeni sevgilisini sosyal medya takipçileriyle böyle tanıştırdı.
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Adının aşk söylentilerine karıştığı Bradley Cooper ile ilişkisi olmadığını belirttikten sonra bir süre yalnız kalan Lady Gaga yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. 33 yaşındaki Lady Gaga, yeni sevgilisi Michael Polansky'yi de sosyal medya üzerinden hayranlarıyla tanıştırdı. Ünlü şarkıcı Polansky ile Miami'de çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Lady Gaga'nın bu fotoğrafına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.
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Lady Gaga'nın yeni sevgilisi Michael Polansky, Harvard mezunu... The Parker Group adlı şirketin CEO'su olan Polansky, Facebook'un kurucu ortaklarından Sean Parker'la Institute For Cancer Immunotherapy'de çalışıyor.
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Lady Gaga daha önce Christian Carino ile nişanlanmıştı. Fakat sonra çift evlenmeden yollarını ayırdı. O süreçte de Lady Gaga'nın A Star Is Born adlı filmdeki rol arkadaşı Bradley Cooper ile ilişkisi olduğu iddiaları gündeme geldi.
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Filmde birlikte oynayan Bradley Cooper ile Lady Gaga, Oscar töreninde sahne performanslarıyla bu aşk iddialarını iyice güçlendirdi. O geceden kısa bir süre sonra Cooper sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bu Lady Gaga ile ilişkisinin bir tür itirafı olarak yorumlandı.Fakat Lady Gaga daha sonra Bradley Cooper ile sadece arkadaş olduklarını, Oscar sahnesindeki performansın da günler süren provalardan sonra ortaya çıktığını açıkladı. Aralarında bir aşk olmadığını belirten Lady Gaga 'Sadece, biz sahnede şarkı söylerken herkesin aşkı olduğumuza inanmasını isteik. Bu bir gösteriydi" diye konuştu.