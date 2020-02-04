Hayranlarını şaşırttı

Filmde birlikte oynayan Bradley Cooper ile Lady Gaga, Oscar töreninde sahne performanslarıyla bu aşk iddialarını iyice güçlendirdi. O geceden kısa bir süre sonra Cooper sevgilisi Irina Shayk'tan ayrılınca bu Lady Gaga ile ilişkisinin bir tür itirafı olarak yorumlandı.Fakat Lady Gaga daha sonra Bradley Cooper ile sadece arkadaş olduklarını, Oscar sahnesindeki performansın da günler süren provalardan sonra ortaya çıktığını açıkladı. Aralarında bir aşk olmadığını belirten Lady Gaga 'Sadece, biz sahnede şarkı söylerken herkesin aşkı olduğumuza inanmasını isteik. Bu bir gösteriydi" diye konuştu.