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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 15:37, /

Hayranlarına para dağıttı

Taylor Swift, corona virüs nedeniyle zorda olan iki hayranına para dağıttı

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1HEDİYEM OLSUN

HEDİYEM OLSUN

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, corona virüsün yarattığı ekonomik güçlüklerden etkilenen hayranlarına üçer bin dolar para dağıttı. 30 yaşındaki yıldızın bu davranışı alkış aldı.

BACKGRID USA, SPLASH

2İŞ YOK, PARA YOK MESAJINI GÖRÜNCE...

'İŞ YOK, PARA YOK' MESAJINI GÖRÜNCE...

Taylor Swift'i bu konuda harekete geçiren olay, bir hayranının sosyal medya sayfasında yer verdiği "İş yok, para yok" diyerek faturalarını ödeyemediğinden dert yandığı bir paylaşımı oldu.

3DİLİM TUTULDU

'DİLİM TUTULDU'

Swift bunun üzerine Samantha adlı kullanıcıya "Sana 3 bin dolar (yaklaşık 20 bin TL) hediye etmemin en iyi yolu ne?" diye sordu. Samantha Jacobson adlı hayranı Swift'in para yardımından sonra “Şoka girdim. Dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” sözleriyle duygularını belirtti.

4ZORLUKLARINI HAFİFLETMEK İSTİYORUM

ZORLUKLARINI HAFİFLETMEK İSTİYORUM

Swift'in, sosyal medyada "Yeni işim virüs nedeniyle 6 aylığına iptal oldu” yazan bir başka hayranına da 3 bin dolar yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Swift, hayranına özel mesajla “Sevgili India, işlerin kötü gitmesinden dolayı üzgünüm. Yaşadığın zorluğu hafifletmeye yardım etmesi için sana 3 bin dolar hediye etmek istiyorum. Lütfen hesap bilgilerini gönder” yazdığı belirtildi.

5ÜÇ AYLIK KİRAYI KARŞILAR

ÜÇ AYLIK KİRAYI KARŞILAR

Hayranı, sosyal medya üzerinden Swift’in gönderdiği paranın üç aylık kirasını karşılayacağını belirterek teşekkür etti.

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