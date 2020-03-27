Hayranlarına para dağıttı

'DİLİM TUTULDU' Swift bunun üzerine Samantha adlı kullanıcıya "Sana 3 bin dolar (yaklaşık 20 bin TL) hediye etmemin en iyi yolu ne?" diye sordu. Samantha Jacobson adlı hayranı Swift'in para yardımından sonra “Şoka girdim. Dilim tutuldu. Uzun zamandır saygı duyduğum ve sevdiğim birinin böylesine cömert bir harekette bulunmasına inanamadım” sözleriyle duygularını belirtti.